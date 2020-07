Gamle stemmeavlukker fungerer som skillevegger for elever på en skole i Pathum Thani-provinsen, Thailand. Skoler over hele landet åpner nå opp igjen etter at regjeringen har lettet på isolasjonstiltak og innførte sosial distansering for å forhindre spredning av koronaviruset. ATHIT PERAWONGMETHA / X02943