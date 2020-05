Paris’ berømte boulevarder stenger bilene ute og gir syklene forrang. I den franske hovedstaden får du til og med betalt om du dropper T-banen og skaffer deg sykkel.

I by etter by bygges det nå milevis med sykkelveier. Og en rekke andre drastiske tiltak er på gang. Storbyer som Paris, Milano og Brussel leder an.

Forbildet er København i Danmark og Utrecht i Nederland.

Marte Christensen

– Aldri mer. Jeg er livredd og kommer ikke til å reise kollektivt etter dette. Jeg syklet en del før, men nå blir det henting og bringing til dagmamma på sykkel. Hver dag.

Det sier Emma Diehaul Lepaud. Vi møter henne i en av de mest trafikkerte gatene i Paris, Rue de Rivoli-gaten rundt Haussman-arkadene og Louvre.

Denne gaten har vært beryktet for sitt kaos av busser, taxier, biler og syklister. Nå er den nyanlagte sykkelveien nesten like bred som bilfeltet. Og bare busser og taxier er tilbake.

– Denne gaten er et eksempel på at det går an å få til en forandring, skryter hun.

560 kroner til sykkelsponsing

Gulrøttene er mange. Det tiltaket som har vakt mest oppsikt, er å gi hver franskmann 560 kroner for å hente frem sykkelen og sette den i forskriftsmessig stand.

Nå skal sykkelreparatørene smøre kjeder, bytte bremseklosser og pumpe dekkene. Så fort pariserne leverer kvitteringen fra sykkelbutikken, blir pengene utbetalt.

Men det stopper ikke der:

De lokale myndighetene i Paris tilbyr sykkeltreningskurs og flere sykkelparkeringer.

Det skal etableres «barnegater» fri for biler, spesielt rundt skoler.

Restauranter skal få større uteområder og fortauene utvides. Fortausrestauranter skal bli nettopp det, i ordets egentlige forstand. Bilveiene krympes.

60.000 parkeringsplasser skal fjernes.

Marte Christensen

Igor Dues har syklet denne veien til og fra jobb i åtte år: – Det ble bedre å sykle her etter at de åpnet en sykkelvei adskilt fra bilene. Men samtidig er det mange flere som har begynt å sykle. Det skaper nye utfordringer, sier han.

Uvedkommende ingen adgang

Litt lenger nord i byen ligger problemet og grunnen til at sykkelveier og brede fortauer skyter fart.

Stasjonen Gare du Nord er en av hovedstasjonene i Paris, både for nasjonal og internasjonal togtrafikk og for pendlertog og T-baner fra bydelene og inn til sentrum.

Marte Christensen

Før koronapandemien fraktet Paris-metroen over fire millioner passasjerer hver dag, tilsvarende rundt 80 prosent av hele Norges befolkning.

Totalt reiser ti millioner mennesker med offentlig komminkasjon i Paris på en vanlig hverdag.

Men nå er den travle stasjonen totalt forandret. Å komme inn på stasjonen er som å forsøke å komme inn i en bevoktet festning.

– Beklager, men dere kommer ikke inn uten skriftlig attest, sier politiet som er utplassert ved inngangen til stasjonen.

Arbeidsgiver eller andre autoriserte myndigheter må godkjenne at du virkelig har behov for å kjøre kollektivt i rushtiden. Alle andre avvises.

Marte Christensen

Inne på stasjonen er det etablert soner, og gulvene er markert med ringer for å markere hvor folk kan stå for å sikre avstand.

Charles Platiau, Reuters/ NTB scanpix

Politiet sjekker at reglene overholdes. Og mellom travle reisende går hvite «romvesener» og sprayer gulv, flater og fortauer i et forsøk på å holde smitten unna.

Marte Christensen

Alice Roussed er på vei til jobben i Operaen. Hun jobber i informasjonsskranken, bor i en av forstedene til Paris og er avhengig av T-banen for å komme til jobben.

– Dette kommer ikke til å gå tilbake til normalen. Ingen vil ha det slik. I perioder fikk man nesten ikke puste, så trangt er det på det verste, sier hun.

Hun er lettet over at myndighetene nå tar grep. Selv må hun ta banen inn til sentrum. Den siste biten tar hun med medbrakt sparkesykkel. Det begrenser reisingen kollektivt noe.

Slik gjør resten av Europa det

Også andre byer i Europa har satt i gang en rekke dramatiske tiltak på rekordtid.

Belgia:

I den belgiske hovedstaden Brussel kunngjorde myndighetene onsdag at det skal bygges 40 kilometer ekstra sykkelstier, inkludert de travleste gatene som Avenue Louise og Rue de la Loi.

Marte Christensen

Italia:

I Milano har man utvidet fortauene og bygger 35 kilometer ekstra sykkelstier. Samtidig blir kapasiteten på byens metro redusert med opptil 30 prosent for å unngå smittefarlig trengsel.

Tyskland:

I Berlin har myndighetene utvidet flere av byens sykkelveier i bredden for å ta unna økningen i antall syklister. Det må være minst 1,5 meter avstand mellom biler og sykkelveier.

Spania:

I Barcelona blir bilfelter krympet og sykkelveiene utvidet. Det planlegges å lage sykkelveier fra forstedene og inn til sentrum. Det samme er man i gang med i Paris.

Storbritannia:

I London har det lenge vært innført innreiseskatt på biler til sentrum. Nå planlegges nye midlertidige sykkelveier, som i travle Park Lane og Euston Road. Men tiltakene møter sterk motstand fra de svarte taxiene, som mener livsgrunnlaget ødelegges.

. . . og dette har forbildene gjort:

Morten Kabell, leder for Den europeiske sykkelføderasjonen, European Cyclist Federation, trekker frem København, Utrecht, Helsinki, Milano, Wien og Oslo som sykkelforbilder.

København, Amsterdam og Utrecht har i mange år vært de store forbildene. Mens andre storbyer gjør enkeltgrep, har disse byene over mange år ført en helhetlig infrastrukturpolitikk, sier han.

Det som kjennetegner de beste byene, er sykkelfelter langs alle veier, økte bilavgifter i sentrum, redusert hastighet og fremkommelighet for biler i sentrum og subsidiering av sykkelkjøp.

Oslo inn på listen

For første gang har også Oslo kommet inn på den prestisjetunge listen over de beste sykkelbyene i verden.

Oslo er en av Europas raskest voksende byer, og det er et stort press på byens transportsystem og gatearealer. Hovedstaden har en ambisjon om en sykkelandel på 25 prosent innen 2025. Her er Oslos sykkelplan fra 2015–2025

Men Syklistenes landsforening er utålmodige. Senest i forrige uke fikk samferdselsminister Knut Arild Hareide overlevert et opprop fra sykkelforeningen og 20 andre organisasjoner, som krever strakstiltak for å få flere over fra kollektivtransport og til sykkel etter koronakrisen.