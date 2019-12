Mann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense

Ifølge russiske myndigheter hadde mannen tatt over 90.000 kroner i betaling fra fire sørasiatiske migranter for å smugle dem over grensen til Finland.

Mannen bygde falske grenseposter slik at det skulle se ut som om de hadde passert grensen til Finland, men mannen hadde aldri intensjoner om å holde løftet sitt, opplyser den russiske grensevakttjenesten til nyhetsbyrået Interfax.

Det er ikke kjent hvilket land de fire migrantene kommer fra. Lureriet skal ha skjedd i forrige uke. Mannen skal ha kjørt migrantene inn på en sidevei og deretter tatt dem med videre til fots til den falske grenseovergangen. Like etter ble alle fem pågrepet.

Videoopptak som nå er spredt på russiske nettsider, viser hvordan gruppen står med hendene i været mellom grantrær i mørket.

En domstol i St. Petersburg ga onsdag ordre om at de uheldige migrantene skulle deporteres.

Mannen bak det falske smuglerforsøket er selv fra Sentral-Asia og blir nå siktet for svindel, ifølge russiske medier.