Et snaut år før presidentvalget har USAs president Donald Trump lavere oppslutning enn alle de siste fem forgjengerne hadde på samme tidspunkt. Det viser data fra nettstedet FiveThirtyEight.

Trump ligger også langt bak de fremste demokratiske utfordrerne på målingene. Tidligere visepresident Joe Biden leder i snitt med ti prosentpoeng på Trump, viser tall fra RealClearPolitics. Elizabeth Warren og Bernie Sanders, som tilhører venstresiden i det demokratiske partiet, ligger henholdsvis syv og åtte prosentpoeng foran presidenten.

Målinger publisert i forrige uke, har imidlertid gitt demokratene grunn til bekymring. For i de statene som sannsynligvis vil avgjøre valget i 2020, er stillingen mellom Trump og demokratene langt jevnere.

Det kan bety at utfallet fra 2016 gjentar seg. Da fikk demokratenes kandidat Hillary Clinton 2,8 millioner flere stemmer enn Trump nasjonalt, men Trump vant de avgjørende statene, fikk flest valgmenn og ble president.

Warren ligger dårligst an

The New York Times har gjort målinger i Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Arizona og North Carolina. Dette er de seks statene der Trumps seiersmargin var minst i 2016. Skal demokratene ta tilbake Det hvite hus neste år, må de sannsynligvis vinne i tre av disse vippestatene. (Klarer de å sikre seg Florida, kan det holde med to).

«Til tross for en lav oppslutning nasjonalt og trusselen om å bli stilt for riksrett, er president Trump svært konkurransedyktig», oppsummerer Nate Cohn, journalist i The New York Times.

Warren leder kun over Trump i én av seks stater, mens Sanders ligger bak Trump i tre og har en knapp ledelse i de resterende statene. Dataene gjelder for «registrerte velgere», men avisen har også gjort målinger blant «sannsynlige velgere». Der ligger Warren og Sanders enda dårligere an.

Tidligere visepresident Joe Biden gjør det best. Han leder over Trump i fire av seks stater.

«Taler for seg selv»

Bidens kampanje har brukt målingene for det de er verdt.

«Denne saken taler for seg selv. Hvis Joe Biden vinner primærvalgkampen, kan han slå Trump i presidentvalget. Andre kandidater kan ikke», skriver team Biden i en e-post til sine støttespillere.

Kandidatenes mulighet til å slå Trump betyr mye for demokratiske velgere. Mange frykter at Sanders og Warren er for radikale til å vinne over moderate og uavhengige velgere.

– Valgbarhet er Bidens aller beste kort i nominasjonskampen, og slike målinger styrker dette argumentet. Han lover å ta USA tilbake til en slags normaltilstand. «Make America America again», som noen har formulert det, sier Are Tågvold Flaten, redaktør for nettstedet amerikanskpolitikk.no

Cohn i New York Times mener avisens måling er særlig dårlig nytt for Warren.

«Ikke bare underpresterer hun sammenlignet med sine rivaler, men målingen peker også i retning av at konkurransen er så jevn at forskjellen kan bli avgjørende», skriver han.

Undervurderte Trump-støtte

Dataene til The New York Times baserer seg på én enkeltmåling. Ser man heller på snittet av alle målinger gjennomført i vippestatene de siste månedene, komme alle demokratene bedre ut. Da leder Biden over Trump i alle de seks statene, mens Sanders ligger foran i fire og Warren i tre.

Cohn peker på at mange meningsmålere undervurderte Trumps støtte i vippestatene i 2016 og at de står i fare for å gjøre samme feil igjen. Han mener avisens egen måling i større grad reflekterer den faktiske sammensetningen av velgermassen, blant annet ved å ha med et høyere antall hvite uten høyere utdanning.

REUTERS/ NTB scanpix

USA-ekspert Tågvold Flaten peker på at målinger utført nesten et år før valgdagen, uansett bare har begrenset verdi.

– Det er fortsatt et veldig tidlig tidspunkt, og idet ting drar seg til utover i 2020, kan bildet endre seg. Moderate velgere som er kritiske til Trump nå, kan for eksempel ende opp med å stemme på ham når alt kommer til alt, sier han.

En sterk økonomi og det faktum at Trump er en sittende president, taler til hans fordel. Dessuten skal demokratene gjennom en lang primærvalgkamp til våren. Den kan bli kaotisk.

– Alt i alt peker ting i retning av at vi får et jevnt og spennende presidentvalg neste år, mener Flaten.