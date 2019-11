FN-rapport: Jordan, Tyrkia og Emiratene har brutt våpenembargo mot Libya

Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til rapporten, der det konkluderes med at de tre landene rutinemessig og noen ganger helt «skamløst» har brutt våpenembargoen som FN innførte mot Libya i 2011.

Ifølge diplomater blir Jordan anklaget for å ha trent styrkene til opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som har hovedsete i Øst-Libya, og som i april innledet en offensiv mot hovedstaden Tripoli.

Haftar får også støtte fra De forente arabiske emirater, som skal ha brukt egne fly til å støtte styrkene hans.

Tyrkia, som åpent støtter regjeringen til statsminister Fayez al-Sarraj, har forsynt styrkene hans med alt fra pansrede kjøretøy til droner, ifølge kildene i rapporten.

– Begge partene i konflikten har mottatt våpen, militært utstyr og teknisk støtte som er brudd på sanksjonene knyttet til våpen, heter det i rapporten, som ble gitt til medlemmene i FNs sikkerhetsråd 29. oktober.

Den 85 sider lange rapporten har vedheftet over 300 sider som inneholder bilder, kart og kopier av skipsdokumenter over last som er levert til Libya.

Rapporten er ventet å bli gjenstand for debatt i sanksjonskomiteen som er ansvarlig for Libya, i slutten av november, der alle de 15 medlemslandene i Sikkerhetsrådet er representert.

Deretter er det ventet at den blir publisert, trolig i desember.