Bekreftelsen kom i en kunngjøring på ekstremistgruppens propagandakanal Al Furqan torsdag.

I uttalelsen opplyses det også at Abi Ibrahim al-Hashimi al Qurashi er utpekt til IS' nye leder. Ifølge AFP varsler IS at drapene vil bli hevnet.

Abu Bakr al- Baghdadi døde i en amerikansk spesialoperasjon i Syria lørdag 26. oktober. Han var IS' leder siden 2010, og i 2014 proklamerte han opprettelsen av IS-kalifatet i Syria og Irak.

Saken oppdateres.