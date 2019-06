Donald Trump innfører stadig nye sanksjoner mot Iran. Men det er folk flest som får merke konsekvensene.

– Den økonomiske krigen er en realitet, og folk er under et ekstremt press, sier Shiva Keshavarz til nyhetsbyrået AP.

22-åringen som bor i Teheran, er utdannet revisor. Planen er at hun snart skal gifte seg.

Iranske myndigheter forteller dem stadig at «de må være sterke og holde ut presset».

– Men vi kan allerede høre lyden av benene våre som brekker, sier hun.

Ebrahim Noroozi, AP / NTB scanpix

USA innfører enda flere sanksjoner

USA har under Donald Trump innført flere og flere sanksjoner mot Iran i det USA kaller en kampanje med «maksimalt press». Mandag kunngjorde Trump de siste i en lang rekke sanksjoner mot Iran. Ifølge Trump skal de nye sanksjonene ramme Irans øverste leder Ali Khamenei.

Mandag blir det innført enda flere sanksjoner. Det varslet det amerikanske utenriksdepartementets spesialrepresentant for Iran, Brian Hook, i en telefonkonferanse med internasjonale journalister.

Hook hevdet de amerikanske sanksjonene mot Iran virker. Det begrunnet han med at det iranske regimet har mindre penger til å finansiere en politikk som skaper uro i Midtøsten. Han påpekte at det er blitt rapportert at militser som støttes av Iran, nå må klare seg med mye mindre penger. Han viste også til at Iran måtte kutte årets forsvarsbudsjett med 28 prosent.

Han vedgikk at iranerne fremdeles er i stand til å gjennomføre angrep, «for det er slik terrorisme fungerer», som han sa. USA anklager Iran for å stå bak begge de to angrepene på oljetankere i Omanbukta de siste to månedene. Iran skjøt også ned en amerikansk spiondrone.

Fakta: Striden mellom USA og Iran Iran og USA har i årtier anklaget hverandre for å være «den store satan» og «verdens største spreder av terrorisme». Avsløringen av et mulig iransk atomvåpenprogram førte til frykt for krig mellom USA og Iran. President Barack Obama inngikk sammen med fem andre nasjoner en avtale med Iran i 2015. Atomavtalen skulle sørge for at Iran var minst ett år unna å kunne utvikle en atombombe. Til gjengjeld skulle sanksjonene mot Iran fjernes. President Donald Trump kritiserte forgjengeren for å ha gitt iranerne for mye. Særlig kritisk var han til at avtalen er tidsbegrenset til 15 år. Han trakk i mai i fjor USA ut av avtalen og innførte nye sanksjoner mot Iran. Sanksjonene som tar sikte på å strupe Irans oljeeksport, truer med å ødelegge Irans økonomi. Derfor truet Iran i mai med å starte anriking av uran i løpet av 60 dager dersom ikke de europeiske landene kan beskytte Iran mot sanksjonene. USA mener Iran har stått bak nylige angrep på oljetankere. Iran skjøt også ned en amerikansk drone som koster nesten 1 milliard kroner. USA var på nippet til å gjengjelde nedskytingen med et militært angrep, men Trump stoppet angrepet i siste liten.

Nazanin Tabatabaee, Wana News Agency / Reuters / NTB scanpix

Store oljeinntekter forsvinner

De store kuttene i de iranske budsjettene skyldes blant annet at USA har strupet Irans oljeeksport. Det slår sterkt ut, siden oljeeksporten har betalt for en tredjedel av statens utgifter.

Virkningen av sanksjonene er dramatisk, ikke minst for den iranske valutaen. Mens pengevekslerne i Teheran i 2015 ga deg 32.000 rijal for 1 dollar, koster det nå 130.000 rijal for 1 dollar.

Inflasjonen er på over 37 prosent, ifølge statlige tall. Flere enn tre millioner mennesker, 12 prosent av arbeidsstyrken, er arbeidsledige. For høyt utdannede unge er ledighetstallene dobbelt så høye.

Ebrahim Noroozi, AP / NTB scanpix

– Problemet er tyvene som styrer landet

Iranere legger noe av skylden på USA, men klandrer også «inkompetente og korrupte» iranske myndigheter.

– Problemet vårt er de i myndighetene som underslår og stjeler, sier Nasrollah Pazouki, som har solgt klær i Teherans gamle basar siden før den islamske revolusjonen i 1979.

– Når folk kommer til makten, i stedet for at de jobber ærlig og skikkelig for folket, så hører og leser vi noen få måneder senere i avisene at de har stjålet milliarder og stukket av. Og hvem er det pengene tilhører? Det er folkets penger.

Ebrahim Noroozi, AP / NTB scanpix

– USA vil ha en avtale

Den militære spenningen mellom Iran og USA fortsetter å være høy, mens begge parter påstår at de er villig til å forhandle.

Brian Hook sa mandag at USA ønsker en avtale med Iran som tar for seg både Irans atom- og rakettprogram, landets regionale aggresjon og fengsling av personer med flere nasjonaliteter.

– Iran kan enten komme til forhandlingsbordet eller fortsette å se på at økonomien deres raser sammen, sa Hook.

– USA vil være villig til å gjenopprette diplomatiske forbindelser med Iran og oppheve sanksjonene hvis Iran vil gå med på en avtale. Men en avtale må komme først, mener han.

Samtidig antyder iranske tjenestemenn at de vil kunne være villig til å forhandle, men at USA må lette på sanksjonene først.

Ebrahim Noroozi, AP / NTB scanpix

Pompeos 12 krav står ved lag

Brian Hook henviste mandag til de 12 kravene den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo stilte til Iran i mai i fjor. Pompeo krevde blant annet at Iran skulle slutte med anriking av uran, avslutte utvikling av raketter for atomstridshoder, trekke støtten til grupper som Hamas, Hizbollah og Houthiene og trekke seg helt ut av Syria.

Det er en kravliste Iran avviste blankt i 2018, og som landet fortsetter å se på som uspiselig. Pompeos utspill fra begynnelsen av måneden, om «betingelsesløse forhandlinger», er blitt stemplet som «lek med ord», siden kravene fra i fjor ikke er blitt frafalt.

Nazanin Tabatabaee, Wana News Agency / Reuters / NTB scanpix

Mindre penger til gatemusikanten

Mangelen på penger i Iran er bokstavelig talt synlig på gateplan.

– Folk gir mindre penger enn før, sier Abbas Feayouji, en gatemusikant som synger på T-banen, til AP.

– Jeg vet ikke hvorfor de gjør det, men det viser at folk har mindre penger enn før.