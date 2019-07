Jenta ble fredag innlagt på et sykehus på Sjælland, opplyser Midt- og Vestsjællands-politiet i en pressemelding.

Styrelsen for Patientsikkerhed har identifisert alle som kan være utsatt for smitterisiko, og er i ferd med å kontakte dem for å sikre forebyggende behandling.

Årlig drar flere tusen nordmenn til festivalen, som i år har norske artister som Aurora, LeMaitre, Heave Blood & Die.

– Veldig liten smitterisiko

– Jeg vil oppfordre festivaldeltagere til å ta det helt rolig, nyte festivalen og passe på hverandre. Vi vil understreke at smitterisikoen er veldig liten, sier overlege Bente Møller i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Møller ber imidlertid festivalentusiastene være oppmerksomme på symptomer som plutselig høy feber, muskelsmerter, små blødninger under huden eller nakke- og ryggstivhet.

Hjernehinnebetennelse er en alvorlig infeksjonssykdom som skyldes at bakterier kommer over i blodet. Sykdommen er sjelden, og i de fleste tilfellene skjer smitten fra friske bærere. Overføring av smitte skjer via såkalt nærdråpesmitte, for eksempel ved kyss og drikking av samme flaske.