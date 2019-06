Energisk Mick Jagger tilbake etter hjerteoperasjon

Bandet måtte utsette sin planlagte «No Filter»-turné da Jagger i slutten av mars fikk nekt av legene til å fortsette. Han måtte få operert inn en ny hjerteklaff.

Natt til lørdag kunne imidlertid 75-åringen løpe inn på scenen på Soldiers Field i Chicago hvor han virket både opplagt og glad over å være tilbake. Bandet åpnet med «Street Fighting Man» som ble raskt etterfulgt av «Let's Spend The Night Together».

Rob Grabowski/Invision/AP/NTB scanpix

Danser som en tenåring

Det er bare fem uker siden hjerteoperasjonen. Men Jagger skal være sprekere enn noen gang.

Onsdag ettermiddag la han ut et videoklipp på sin egen Instagramkonto. Der danser han i kjent stil.

Videoen er allerede vist over 1,2 millioner ganger og 18.600 følgere har lagt igjen oppmuntrende meldinger, blant dem er også datteren Georgia May Jagger (27): Go Dada! skriver hun.

– Det er fantastisk å være tilbake på Soldier Field, for åttende gang, sa Jagger til publikum før han dro i gang konsertens tredje låt.

Alle medlemmene i Rolling Stones er nå i 70-årene. Gitarist Keith Richards er også 75, mens medgitarist Ronnie Wood er 72. Trommelager Charlie Watts er bandets senior med sine 78 år.