Spørsmålet om hvor det ble av 15 år gamle Emanuela Orlandi i 1983, har vært et mysterium i Italia og ført med seg et hav av konspirasjonsteorier. Orlandi, som var datter av en av pavens tjenere, forsvant etter en fløytetime i Roma.

Siden har italienere mistenkt både gangstere, internasjonale terrorister og selv høytstående personer i Vatikanet.

Så, i fjor sommer, kom det et anonymt brev til jentas familie. Orlandis lik skulle være gjemt blant de døde på en kirkegård i Vatikanet, het det. Ifølge CNN var det vedlagt et bilde av en engleskulptur og en instruksjon om å «lete der engelen peker».

Dette ledet familien til kirkegården i Vatikanet, der en englestatue over en grav holder en bok med innskriften «Requiescat in Pace», latin for «hvil i fred».

Et overraskende funn

Vatican Media, Reuters

Torsdag ble graven åpnet med Orlandis familie til stede. Men det som forhåpentlig skulle gi svar, åpnet istedenfor et nytt mysterium:

Det var ingen spor av den 15 år gamle jenta. I tillegg var to prinsesser som ble gravlagt der på 1800-tallet, også borte.

– Søket hadde et negativt resultat. Ingen rester av mennesker eller begravelsesurner ble funnet, sa Vatikanets talsperson Allesandro Gisotti ifølge Reuters.

Det var ventet at man i hvert fall ville finne beinrestene etter prinsesse Sophie von Hohenlohe, som døde i 1836, og prinsesse Carlotta Federica av Mecklenburg, som døde i 1840. Men gravene var tomme.

Vatican Media, Reuters

Gisotti forteller at Vatikanet nå skal gjennomgå vedlikeholdsarbeidene som er blitt utført i gravene på slutten av 1800-tallet og sist gang for 60 år siden, for å se om det kan gi noen svar. Men foreløpig står italienerne igjen uten svar.

– Gravene er tomme. Vi er forbauset alle sammen, sier Orlandi-familiens advokat Laura Sgro ifølge CBS News.