Feltsykehus tas i bruk etter 30 nye dødsfall i Stockholm

Antallet smittede i den svenske hovedstadsregionen fortsetter å øke, og 143 pasienter med covid-19 får nå intensivbehandling i Stockholm, i tillegg til 572 andre pasienter som er innlagt på sykehus med koronaviruset.

Den svenske sykepleierorganisasjonen Vårdförbundet ba denne uka om at myndighetene i Stockholm aktiverer en kriseavtale som gir lengre arbeidsdager mot høyere kompensasjon for helsepersonell.

Myndighetene innfridde kravet og ba torsdag den kommunale arbeidsgiverorganisasjonen om grønt lys.

Kompensasjon

Kriseavtalen innebærer at den ordinære arbeidstiden for helsepersonell blir 48 timer i uka over maks en måned. Helsepersonell får i sin tur 220 prosent av lønna per time.

Også den svenske legeforeningen er positiv til det som omtales som et ekstraordinært tiltak i en alvorlig situasjon.

Torsdag økte antallet koronarelaterte dødsfall med 30 til 179 i det svenske hovedstadsområdet. På landsbasis økte dødstallet med 43 til 282, opplyste myndighetene tidligere torsdag.

Feltsykehus åpnes

Over 5.400 personer har fått påvist smitte i Sverige, og til sammen får over 400 intensivbehandling.

– Det er et stadig økende behov for sykepleie og intensivpleie, sier Stockholm-regionens helsedirektør Björn Eriksson.

Han sier at feltsykehuset sør for Stockholm nå skal begynne å ta imot pasienter.

Det provisoriske sykehuset i Älvsjömässan er satt opp med hjelp fra forsvaret. Det har i første fase kapasitet til å ta imot 140 intensivpasienter. Planen er at det etter hvert skal ha 600 sengeplasser.