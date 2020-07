UD: Uklart hvilke økonomiske konsekvenser EU-avtalen har for Norge

EU-landene er enige om et langtidsbudsjett for perioden 2021 til 2027. Dette koster de største av de tolv programmene som Norge har vært med i, ifølge EU-toppmøtet. De endelige tallene vil først foreligge etter at EU-parlamentet og medlemslandene har gitt sin tilslutning.

Norges anslåtte andel (2,66 prosent) i parentes:

* Horisont Europa (forskning og innovasjon): 75,9 milliarder euro (2 milliarder euro)

* Erasmus+ (utdanning): 21,2 milliarder euro (564 millioner euro)

* Galileo (romfart): 8 milliarder euro (213 millioner euro)

* Copernicus (romfart): 4,8 milliarder euro (128 millioner euro)

I tillegg vil Norge anslagsvis bidra med 187 millioner euro i forsvarsfondet EDF, som totalt er på 7 milliarder euro i perioden 2021 til 2027.

Kilder: EU , Forsvarsdepartementet