Canadier dømt til døden i Kina

En canadisk statsborger er dømt til døden i Kina for narkotikaproduksjon. Dommen kan føre til at spenningen mellom de to landene øker ytterligere.

En kvinne iført munnbind går forbi Canadas ambassade i Beijing torsdag, samme dag som en canadisk statsborger ble dømt til døden. Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix

Xu Weihong kjøpte råmaterialer og utstyr til narkotikaproduksjon i oktober 2016 og samarbeidet med Wen Guanxiong, en medskyldig, for å lage ketamin, skriver den kinesiske statlige avisen Global Times, med henvisning til kjennelsen fra en domstol i Guangzhou.

Stoffet ble produsert i Wens bolig og lagret på Xus bopel, og politiet beslagla over 120 kilo ketamin, ifølge avisen.

Kjennelsen kommer etter at to andre canadiere ble dømt til døden i Kina i fjor for narkotikasmugling.

Økt spenning

Spenningen har økt mellom Canada og Kina etter at Huawei-toppen Meng Wanzhou ble pågrepet i Canada i 2018 på oppfordring fra USA. USA anklager henne for brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran og vil ha henne utlevert.

Få dager etter Wengs pågripelse ble to canadiere pågrepet i Kina, blant dem en tidligere diplomat, anklaget for spionasje i en sak Canada ser på som hevn for Mengs pågripelse.

– Kinas juridiske system håndterer alle kriminelle av ulike nasjonaliteter i henhold til loven, sa Wang Wenbin, talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, torsdag da han kommenterte dødsdommen mot Xi samme dag.

– Jeg synes ikke denne saken bør ha noen innvirkning på forholdet mellom Kina og Canada, sa han med henvisning til kjennelsen.

Bekymret

Canadas utenriksminister François-Philippe Champagne er på sin side dypt bekymret over dødsdommen.

– Vi er konsekvent motstandere av dødsstraff. Vi har sagt det gang på gang til den kinesiske regjeringen, og det kommer vi til å fortsette med, sa Champagne torsdag.

Kina oppgir ikke noe tall på hvor mange dødsdommer som blir fullbyrdet årlig, men ifølge Amnesty International dreier det seg om tusenvis, noe som i så fall plasserer Kina øverst på listen over land som henretter dødsdømte.

