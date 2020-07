Medier: To omkom og 50 ble skadd i togulykke i Portugal

Minst to personer er omkommet og rundt 50 er skadd etter en togulykke i Portugal, melder flere medier.

NTB

31. juli 2020 18:01 Sist oppdatert nå nettopp

Et passasjertog skal fredag ha kjørt inn i en skinnegående anleggsmaskin i området Matas i kommunen Coimbra.

280 mennesker var om bord på passasjertoget, skriver avisa Correio da Manhã.

Avisa meldte først at én person var død, men tallet ble senere endret til to. Også avisa Expresso viser til en kilde som sier at to mennesker er omkommet.

Et stort antall utrykningskjøretøyer ble sendt til stedet etter ulykken.

