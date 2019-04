Mandag formiddag holdt Sri Lankas helseminister Rajitha Senaratneat pressekonferanse. Her uttalte han at islamistgruppen National Thawheed Jamath (NTJ) mistenkes for å stå bak bombeangrepene søndag, der minst 290 personer mistet livet.

NTJ er en radikal muslimsk gruppe på Sri Lanka som fikk oppmerksomhet i fjor da den ble koblet til ødeleggelse av buddhist-statuer i landet.

Dette er den samme gruppen som landets øverste politisjef hadde advart mot ti dager i forveien, ifølge dokumenter som AFP har fått tilgang til. Da hadde utenlandsk etterretning meldt at NTJ planla selvmordsangrep mot viktige kirker og den indiske ambassaden i Colombo.

Varselet ble ikke delt med alle relevante myndigheter, på grunn av interne konflikter i landets øverste ledelse.

Myndighetene på øya mener de lokale terroristene har fått støtte fra utenlandske terrororganisasjoner.

Universitetet i Oslo

Aldri skjedd tidligere

– Dette er en bevegelse som i mange tiår har levd et stille liv under radaren, sier sosialantropolog Øyvind Fuglerud.

Han er professor på kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og skal straks gi ut boken Krig og fred på Sri Lanka. Fuglerud tar forbehold om at det ikke er slått fast sikkert hvem som står bak terroren.

Ifølge Fuglerud er NTJ en av flere undergrupper av det som kalles Tawheed-bevegelsen. Bevegelsen ble startet på 1940-tallet av folk som hadde fått religiøs opplæring i Saudi-Arabia. De siste 30 årene har gruppen fått større oppslutning og kjempet for å «rense islam». Dette har skjedd som en del av en muslimsk radikalisering i landet.

– Dette har ført til konflikter innad i muslimske miljøer og til konflikter med den buddhistiske majoriteten i landet. For tidligere har den muslimske minoriteten på Sri Lanka praktisert en moderat form for islam, uten langvarige motsetninger med andre grupper, sier han.

70 prosent av befolkningen på Sri Lanka er buddhister, mens 12,6 prosent er hinduer, 9,7 er muslimer og 7,4 er kristne.

Kan ha fått penger fra Saudi-Arabia

Fuglerud peker på at ulike grupper av Tawheed-bevegelsen de senere årene oppholdt seg i Midtøsten og spesielt Saudi-Arabia, der de har fått religiøs opplæring.

– De antas også å ha fått økonomisk støtte der og kan ha opprettet forbindelser til radikale islamistiske miljøer, sier Fuglerud.

– IS?

– Det vil ikke jeg påstå uten videre. Men med tanke på aksjonene som er gjennomført, er det ikke unaturlig å spekulere i den retning. Da må motivet ha vært å gjøre Sri Lanka til en ny arena i den internasjonale jihad-kampen.

– Som tatt ut av læreboken

Det siste mener også direktør Anne Speckhard ved International Center for the Study of Violent Extremism.

– NTJs mål er ikke opptøyer, sier hun til New York Times. – I stedet ønsker de å spre den globale jihadistbevegelsen til Sri Lanka og å skape hat, frykt og splittelser i samfunnet. Dette er ikke en separatistbevegelse. Det handler om religion og straff.

Speckhard peker på at angrepene er som tatt ut av læreboken til organisasjoner som IS og Al Qaida, og har likhetstrekk med angrep utført av muslimske terrororganisasjoner andre steder i verden.

Direktøren peker også på at tamilene var blant de første gruppene i verden som tok i bruk selvmordsbomber som taktikk.

Vil påvirke situasjonen negativt

Professor Fuglerud peker på at det også har foregått en radikalisering blant buddhistene på Sri Lanka, landets majoritet. Dette har ført til hyppigere og mer ekstreme utfall mellom gruppene.

– Hva vil det bety for den videre utviklingen i landet, dersom det blir slått fast at NTJ står bak?

– Det vil påvirke negativt på flere måter. Det vil bli en kilde til ytterligere politisk ustabilitet, fra et vanskelig utgangspunkt. Det vil bidra til å gjøre relasjonene mellom ulike folkegrupper vanskeligere. Ikke minst er det fare for at ekstreme buddhistiske organisasjoner vil bruke dette som påskudd til å lage ytterligere problemer.