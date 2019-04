Ny bombe funnet. Kontrollert sprengning ved flyplass i Sri Lanka

Totalt åtte bomber har gått av i en serie terrorangrep i Sri Lanka søndag. I kveld er nok en bombe funnet, men den er blitt uskadeliggjort, melder Sri Lanka Airforce via nyhetsnettstedet News First.

Jakten på gjerningsmennene pågår for fullt i Sri Lanka.

Til nå skal minst 13 mistenkte være arrestert av det lokale politiet i Wellawatte sør for Colombo, melder det lokale nyhetsnettstedet News First.

Politiet har blant annet tatt beslag i en varebilen som skal tilhøre en av de antatte gjerningspersonene. Den ble søndag ettermiddag funnet i Wellawatte sør for Colombo, melder den lokale avisen Daily Mirror.

Udetonert bombe skal ha blitt funnet like ved kontoret til norsk organisasjon i Sri Lanka

Eranga Jayawardena / TT NYHETSBYRÅN

Forsvarsminister Ruwan Wijewardene opplyste på en pressekonferanse søndag ettermiddag at flere av angrepene skal være utført av selvmordsbombere.

Myndighetene mener én gruppe står bak samtlige av de åtte angrepene som har rystet Sri Lanka første påskedag.

Politiet uttalte samtidig at de vet hvem som står bak og jobber med å pågripe dem.

– Ut ifra det jeg kjenner til pr. nå, er gjerningsmennene lokale, sa statsminister Ranil Wickremesinghe på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Tilsammen åtte angrep

Dødstallene har steget utover dagen første påskedag, etter en serie bombeangrep på Sri Lanka. Mellom klokken seks og syv på morgenen norsk tid ble det meldt om seks eksplosjoner i tre kirker og tre hoteller.

Ved 11-tiden norsk tid skal det også ha gått av en bombe på hotellet Tropical Inn i Colombos forstad Dehiwala. Like etter gikk det av ytterligere en bombe i forstaden Orugodawatta nord for hovedstaden.

Eranga Jayawardena / TT NYHETSBYRÅN

Ble advart mot terrorisme

Søndag ettermiddag kom statsminister Ranil Wickremesinghe med en innrømmelse om at myndighetene var gjort oppmerksomme på mulige terrorangrep, men at det ikke ble gjort «adekvate forholdsregler» for å forhindre angrep. Dette melder den srilankiske avisen Newsfirst.

– Nå er tiden inne for å viske ut truslene fra terroristene i vårt land. Vi gjør nå det vi kan for å unngå videre ustabilitet i landet, sa Wickremesinghe.

Statsministeren har mottatt henvendelser fra en rekke land med tilbud om assistanse og vil ta imot hjelp i jakten på de ansvarlige.

President Maithripala Sirisena har ifølge Daily Mirror på Sri Lanka, varslet at det vil bli nedsatt en spesialkommisjon i løpet av kommende døgn som skal undersøke hvordan terrorangrepene kunne skje tross advarslene.

REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Ingen har tatt på seg ansvaret

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepene. Men siden de skjedde 1. påskedag og tre kirker er blant målene, blir de sett på som et angrep på landets kristne minoritet.

70 prosent av befolkningen på Sri Lanka er buddhister, mens 12,6 prosent er hinduer, 9,7 er muslimer og 7,4 er kristne.

Lokale medier navngir to muslimer som selvmordsbombere på hotellene. Disse opplysningene er ikke blitt bekreftet av lokale myndigheter.

Forsvarsministeren har bedt om at man ikke sprer bilder eller navn på mistenkte på sosiale medier. Han har advart om at andre ekstremistgrupper kan utnytte situasjonen eller bruke den til å hausse opp stemningen.

– Ikke gi ekstremistene en stemme. Ikke hjelp dem å bli martyrer, sa Ruwan Wijewardene.

Myndighetene har også blokkert meldingstjenestene til en rekke sosiale medier.

Mer enn 200 drepte, minst 35 var utenlandske turister

Søndag ettermiddag opplyste politiet på Sri Lanka at det er 218 drepte og 560 skadede.

Det srilankiske utenriksdepartementet har kunngjort at 11 utenlandske statsborgere så langt er bekreftet omkommet. I tillegg er 25 av de omkomne som er antatt utenlandske, fortsatt ikke identifisert.

Direktøren for The National Hospital i Colombo sier til srilankiske Daily Mirror at det er døde utlendinger fra Polen, Danmark, Kina, Japan, Pakistan, USA, India, Marokko og Bangladesh på sykehuset.

Den nederlandske utenriksministeren har bekreftet at en nederlender er blant de døde. Srilankiske myndigheter melder om fem døde briter.