Terrorsiktet på New Zealand snudde – erkjenner skyld

Australieren Brenton Tarrant (29) ble pågrepet 21 minutter etter den første meldingen om masseskytingen mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars i fjor.

Under hele etterforskningen har han nektet straffskyld etter politiets siktelse, men under et videooverført rettsmøte fra fengselet i Auckland torsdag erkjente Tarrant overraskende straffskyld etter hele politiets siktelse.

– Ja, skyldig, svarte Tarrant da siktelsen om å ha utført 51 drap, og 40 drapsforsøk, samt for å ha utført en terrorhandling, ble lest opp for ham.

Ingen rettssak

Hittil har 29-åringen nektet på alle punkter i politiets siktelse. Den uventede helomvendingen torsdag vil innebære at det ikke vil bli noen rettssak som berammet 2. juni. Mange fryktet at Tarrant ville bruke rettsprosessen for å fremme sitt rasistiske budskap. Nå blir det istedenfor en kort tilståelsessak hvor en straff skal utmåles.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern kommenterte Tarrants erkjennelse etter rettsmøtet torsdag og sa den kunne bidra til å lette sorgen for de mange etterlatte etter angrepet.

– Denne skylderkjennelsen vil spare de familiene som mistet sine kjære, de som ble såret og andre vitner for prøvelsen det ville vært å gå gjennom en rettssak, sier Ardern.

Dom etter koronapandemien

Tarrant beskrives som høyreekstremist. Han strømmet massakren av muslimske barn, kvinner og menn direkte på internett. På en Twitter-konto i hans navn var det publisert et såkalt manifest med støtte til terrordømte Anders Behring Breivik.

Dommer Cameron Mander sa at en domsavsigelse vil skje på et senere tidspunkt, men uten å fastsette en dato. Han sa at Tarrants tilståelse var et viktig skritt på veien til å sette punktum etter massakren.

Torsdag var første dag etter at myndighetene på New Zealand innførte full lukking av hele samfunnet for å bekjempe koronaviruset.

– En domsavsigelse vil skje når ofrene og deres familier personlig kan være til stede i retten, sa Mander.

Kontaktet forsvarerne

Rettsmøtet torsdag kom i stand etter at Tarrant var i kontakt med sine forsvarere på tirsdag. Dommeren forklarte at det ikke ble gitt noe forhåndsinformasjon om møtet i forkant i tilfelle den siktede skulle ombestemme seg i siste liten og likevel hevde sin uskyld.

Bare 17 personer fikk være til stede under rettsmøtet da Tarrant erkjente skyld, blant dem imamene fra de to moskeene som ble angrepet i fjor.

I en uttalelse fra politiet som har etterforsket terrorangrepet, sier politiinspektør Mike Bush at politiet er glade over vendingen saken har tatt, og den kommer som en gledelig overraskelse for ofre og for allmennheten.