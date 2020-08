Champagnesalget stuper med få feiringer

Champagnesalget stuper over hele verden og bøndene lar mange av årets druer råtne på stokkene. Men i Norge er det kraftig økning i salget.

Hver høst jobber 100.000 sesongarbeidere med å høste champagnedruer. Bildet er fra i fjor. Christian Hartmann, Reuters/NTB scanpix

Nå nettopp

– Det som er sikkert, er at vi alltid vil trenge champagne for å feire, sier Thibaut Le Mailloux til The Financial Times.

Så legger han til at usikkerhetsmomentet er om kundene er i feststemning. Le Mailloux er leder i Comité interprofessionnel du vin de Champagne, en interesseorganisasjon for champagne-bransjen.

Sannsynligvis har ikke de tradisjonelle champagnekundene hatt så mye å feire det siste året. Koronaviruset får skylden. I karantene eller hjemmeisolasjon blir gjerne stettglassene stående.

Derfor har salget falt med en tredjedel så langt i år, sammenlignet med 2019.

Etter mange år hvor champagnesalget har ligget på rundt 300 millioner flasker i året, tyder anslag nå på at det blir solgt 200 millioner flasker. I 2019 var omsetningen rekordhøy med 5 milliarder euro. I år ser det ut som om den synker til 3,3 milliarder euro.

Fakta Champagne Champagne er en musserende drikk fra området Champagne i Nord-Frankrike. Det er strenge regler for hva som kan markedsføres som Champagne. I utgangspunktet lages den som vanlig vin, med lagring på stålkanter. Champagnen har en ny gjæring på flasken, da dannes kullsyre som gir boblene. Når vinen er ferdig fryses flaskehalsen med gjæren, og korken fjernes. Gjæren spretter da ut med isen, og flasken fylles opp og lukkes igjen med en ny kork. (Kilde: Wikipedia) Vis mer

Store tap

Champagne forbindes med fest og moro, ikke hjemmekontor og karantene. Matthew Mead, AP/NTB scanpix

Bransjens svar er å begrense produksjonen kraftig. Champagnedyrkerne og husene som lager selve drikken er godt organisert i et kartell som skal passe på at prisene hverken blir for høye eller for lave.

I løpet av sommeren har det vært vanskelige forhandlinger mellom druedyrkere og produsentene. Det er omtrent 16.000 bønder og 360 «champagnehus» som må bli enige.

Forhandlingene ble ikke lettere av at årets høst ser ut til å bli veldig bra. For bøndene er det fortvilende å la druer med perfekt søtlighet henge på stokkene for å råtne.

Ved å bli enige om at en femtedel av druene ikke skal høstes, legger de opp til den minste høsten på 35 år, ifølge The Financial Times.

Ifølge bransjetidsskriftet The Drink Business skriver at gjennomsnittsbonden vil gå glipp av 43.000 euro i år.

Les også «Folk fabler om champagne og foie gras på sykehjemmet. Først må vi få gå på do når vi må.»

Polet mot strømmen

For champagnebransjen er det sannsynligvis en fattig trøst å lese omsetningsstatistikken fra det norske Vinmonopolet. Den viser at nordmenn kjøpte 3,1 millioner liter med musserende vin i første halvår, det er 21 prosent mer enn samme periode i fjor.

Musserende vin er mer enn champagne. I Spania lages cava og i Italia prosecco. Halvårsstatistikken bryter ikke ned på de forskjellige typene.

Økningen skyldes at grensehandelen bokstavelig talt tørket inn før påske, og ikke har kommet ordentlig i gang igjen. Musserende viner har en liten økning sammenlignet med hvitvin, som økte 43 prosent.