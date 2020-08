I 76 dager var innbyggerne innestengt. Denne helgen stimlet tusenvis sammen for å danse i en badepark.

Over 770.000 mennesker over hele verden er døde av pandemien som brøt ut i Wuhan ved årsskiftet. I den kinesiske byen feirer borgerne at de har lagt viruset bak seg.

Tusenvis av mennesker samlet seg i en badepark i Wuhan for å feste i helgen. STR / AFP

18. aug. 2020 11:47 Sist oppdatert 10 minutter siden

«Respect» og et digert syvtall er trykket på baksiden av sportstrøyen til mannen på scenen. Han har på seg skyggeluen bak-frem og vinker til publikum mens technomusikken ljomer ut over badeparken.

Med seg har han to dansere i selvlysende tutuer og korte topper. En DJ med sjokkgule hodetelefoner pumper en arm i været mens hun danser i takt med rytmen.

Wuhan var stedet der covid-19-viruset først ble oppdaget. Nå ser byens innbyggere ut til å ha lagt pandemien bak seg.

Da Wuhan Maya Beach Water Park arrangerte fest på lørdag, stilte tusenvis av mennesker opp i badedrakter og svømmebriller – men uten munnbind. Bildene av den stappfulle badefesten går nå verden rundt.

Les også Kinesisk forfatter mener dagboken fra Wuhan presses ut av hjemlandet: – Fortsetter dette, vil kinesisk kunst og litteratur skrus tilbake til kulturrevolusjonen

Isolert i 76 dager

Kontrasten var stor til bildene fra byen etter at myndighetene innførte ekstreme tiltak 23. januar for å stagge spredningen av koronaviruset.

I 76 dager satt byens 11 millioner mennesker i isolasjon i hver sin bolig. Gatene var nærmest folketomme. Sykehusene var overfylte og krematoriene måtte hastebestille tusenvis av urner.

Offisielle rapporter melder at rundt 50.000 mennesker ble smittet og at 3800 mennesker døde i Wuhan som en følge av koronaviruset. Trolig er det reelle tallet langt høyere.

De strenge tiltakene, både i Wuhan og i andre kinesiske byer, ser ut til å ha vært svært effektive. I Hubei-provinsen, der Wuhan er hovedstaden, er det ikke meldt om nye, lokale tilfeller siden midten av mai.

Den populære vannparken i Wuhan åpnet igjen i juni. Foreløpig er det satt et tak på antall besøkende på halvparten av det som var maks kapasitet før pandemien, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Les også Reportasje fra Wuhan under pandemien: «Vi kommer til å få en babyboom. Og en skilsmisseboom»

Over 770.000 er døde

Det er fortsatt mye som er uklart når det gjelder koronavirusets opphav. Kinesiske myndigheter informerte Verdens helseorganisasjon (WHO) om viruset 31. desember, men WHOs eksperter fikk ikke de detaljene de ønsket, ifølge interne dokumenter og opptak nyhetsbyrået AP har fått tak i.

Foreløpig er rundt 777.000 mennesker døde som en følge av pandemien, som har spredt seg til hele kloden siden utbruddet i Wuhan. En rekke land opplever for tiden en økning i nye smittetilfeller, og mange frykter en ny bølge til høsten.

Også i Kina er uroen stor for at viruset skal gjøre et comeback. Men i Wuhans badepark på lørdag festet folk som om det var 2019.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding