Etter en kollisjon med et langt større skip på Donau onsdag kveld, gikk en sightseeingbåt med sørkoreanske turister ned. Syv er foreløpig funnet døde, mens 21 personer er savnet.

Petr David Josek, AP

I et radiointervju fredag, gjengitt av Reuters, sa statsminister Viktor Orbán i Ungarn at han har bedt om en grundig etterforskning etter ulykken.

– Man blir rystet av dette ... Passasjerene hadde nesten ingen mulighet til å overleve da ulykken skjedde, sa statsministeren.

Uklare omstendigheter

Det var elvecruiseskipet Viking Sigyn, som tilhører rederiet til nordmannen Torstein Hagen, som kolliderte med båten.

Torsdag ble mannskapet innbrakt til avhør, og samme kveld opplyste politiet om at kapteinen (63) er varetektsfengslet, mistenkt for handlinger som ledet til ulykken.

Opptak fra overvåkingskameraer ved ulykkesstedet viser at turistbåten og cruiseskipet stevner parallelt nordover på Donau, før turistbåten blir truffet bakfra av cruiseskipets styrbord side. Det hele er over på få sekunder.

Hendelsesforløpet er imidlertid uklart.

Flere nyhetsbyråer har gjengitt informasjon om at turistbåten lå for anker da den ble truffet. Men Zsolt Gabor Palotai, som er sjef for katastrofehåndtering i Budapest, sier at turistbåten svingte inn foran cruiseskipet rett før ulykken.

28 kan være omkommet

Det var 35 personer om bord i båten som gikk ned. To var lokale mannskaper, de resterende var fra Sør-Korea

Syv personer ble reddet opp av det kalde vannet i timene som fulgte. De resterende er funnet omkommet eller er fortsatt savnet.

Nå forbereder myndighetene seg på å heve den over 70 år gamle sightseeingbåten. Båten ble torsdag lokalisert ved Margaret-broen, ikke langt unna parlamentet i sentrum av den ungarske hovedstaden. Det er ventet at hevingen vil ta flere dager.