Minst 19 mistet livet da Iran ved et uhell avfyrte missil mot eget fartøy i Omanbukten.

Det opplyser det iranske militæret mandag formiddag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Søndag ettermiddag, under en øvelse med et antall av marinens fartøy i farvannet ved Jask og Chabahar, ble støttefartøyet Konarak rammet av en ulykke. Antallet martyrer i denne ulykken er 19, og 15 er dessuten skadet, heter det i en kunngjøring på militærets egen nettside.

Det blir også opplyst at fartøyet er tauet til land.

Tidligere har iranske medier meldt at fartøyet ble truffet av et iransk missil ved et uhell, og at minst én person mistet livet.

15 av sjøfolkene ombord skal ha blitt brakt til et lokalt sykehus, melder nyhetsbyrået IRNA, skriver AP.

Statlig fjernsyn har beskrevet hendelsen som en ulykke og at den skjedde fordi fartøyet Konarak kom for nær målene under øvelsene. Konarak skal ha plassert ut målene som andre skip skulle skyte på.

Ifølge meldingen var det flere involverte fartøyer, alle tilhørte den iranske marinen. Ulykken beskrives ikke, men den skal granskes.