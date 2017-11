Ingen etterforskning, takk, sier regime som er anklaget for drap, voldtekt og tortur

Gildas Ngingo /AP/ NTB scanpix

Etterforskere fra FN anklaget allerede i september landets sikkerhetsstyrker og militser som samarbeider med dem, for å stå bak flere hundre drap, bortføringer, tortur og voldtekter de siste to årene. Granskerne har uttalt at det trolig dreier seg om forbrytelser mot menneskeheten.

Anklager Fatou Bensouda ved ICC besluttet 25. oktober å starte full etterforskning. Datoen var neppe tilfeldig valgt: To dager senere, fredag 27. oktober, skulle nemlig Burundi strykes fra listen over den internasjonale straffedomstolens medlemsland, etter at utmeldelsen på korrekt vis var blitt registrert nøyaktig 12 måneder tidligere.

Da presidenten nektet å gå av: Vold og kaos

Kan dømme også i land som er utmeldt

Justisminister Laurentine Kanyana sier ifølge NTB Burundi ikke har noen plikt til å samarbeide med etterforskerne ettersom landet ikke lenger er underlagt ICCs jurisdiksjon.

Dette er domstolen med sete i Haag, Nederland, sterkt uenig i, og ifølge ICC selv slett ikke bare fordi etterforskningen ble igangsatt før utmeldelsen var et faktum.

Dommerne som har vurdert anklagemyndighetens beslutning om å starte ICCs 11. etterforskning, fastslår nemlig at domstolen uansett fortsatt har jurisdiksjon til å etterforske og avsi dom for forbrytelser begått i alle de år Burundi har vært medlem.

Landet ratifiserte ICC-traktaten (Roma-statuttene) i desember 2004.

Presidenten ville fortsette å regjere

Det var etter at president Pierre Nkurunziza i 2015 bestemte seg for å stille som kandidat for en tredje periode at det begynte å komme meldinger om drap og overgrep iverksatt av maktapparatet.

Nkurunziza ble gjenvalgt til tross for sterke protester fra opposisjonen, som hevdet statssjefen brøt grunnloven ved å stille til gjenvalg for 2. gang.

Fakta: Burundi Tidligere koloni under Tyskland og siden under Belgia, oppnådde uavhengighet i 1962. Ca. 85 prosent av befolkningen er hutuer, mens 14 prosent er tutsier. Ble styrt av tutsi-diktatorer fra 1962 til 1993. I 1993 ble det arrangert demokratiske valg, og hutuen Melchior Ndadaye vant. Ndadaye ble styrtet og drept av de tutsidominerte sikkerhetsstyrkene etter tre måneder, noe som førte til en borgerkrig der 300.000 mennesker ble drept. Etter at fredsavtale var inngått, ble hutuen Pierre Nkurunziza i 2005 valgt til president, og deretter gjenvalgt i 2010. I april i 2015 erklærte Nkurunziza at han ville stille til valg for en tredje periode, og i juli samme år ble han gjenvalgt til tross for protester fra opposisjonen, som boikottet valget. Burundi har siden siste valg vært preget av omfattende voldsbruk, og FN har advart mot fare for folkemord. Kilde: NTB/CIA The world factbook/Wikipedia

Vitnebeskyttelse nødvendig

Selv om ICC allerede for tre uker siden bestemte seg for å stille de ansvarlige til ansvar, ble beslutningen først offentliggjort i forrige uke.

Domstolen ønsket først å sørge for beskyttelse av ofre og mulige vitner, konstaterer Human Rights Watch (HRW), som mener situasjonen i Burundi i høy grad fortjener ICCs oppmerksomhet.

Eget justisvesen for korrupt

Hensikten med den internasjonale straffedomstolen er å sikre at rettferdighet kan skje fyldest også når et lands rettsvesen enten ikke evner eller ikke ønsker å sørge for at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord blir etterforsket og de skyldige dømt.

Ifølge HRW er Burundis justisvesen så korrupt og så manipulert av politikerne som har makten, at det nesten aldri blir gjennomført troverdige etterforskninger og rettsforfølgelser.

Håp om rettferdighet for ofre

Justisminister Laurentine Kanyana anklager «neokolonialistiske krefter» for å manipulere internasjonale justismyndigheter i et forsøk på å presse frem en regimeendring.

Flere andre afrikanske land har anklaget ICC for det samme. Tidligere har også Gambia og Sør-Afrika truet med å trekke seg fra domstolen, men Burundi er det første landet som har gjort alvor av truslene.

ICCs beslutning om likevel å åpne etterforskning i Burundi, viser at et land som trekker seg fra domstolen ikke dermed slipper unna, sier Param-Preet Singh, en av menneskerettighetsorganisasjonens internasjonale ledere:

– Dette betyr at ofrene og deres familien en dag kan få oppleve at de ansvarlige blir stilt for retten, sier Singh.

Utfordrer utenriksminister Søreide

Foreningen Friends of Burundi in Norway skriver i en e-post til Aftenpostens utenriksredaksjon at «dette er et tydelig tegn på regimets handlinger har vært av en slik karakter at det internasjonale samfunn ikke vil la de ansvarlige forbli ustraffet.»

Foreningens talsmenn forventer nå at utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide benytter anledningen til å ta opp ICCs alvorlige anklager mot regimet med Burundis ambassade i Oslo.

