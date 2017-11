USA og Sør-Korea i gang med marineøvelse

Den fire dager lange øvelsen som startet utenfor Sør-Korea lørdag, er ment å sende et tydelig signal til myndighetene i Nord-Korea. Sikkerhetssituasjonen på Koreahalvøya har vært et viktig tema under Donald Trumps rundreise i Asia. Temaet var nærmest altoverskyggende da den amerikanske presidenten tilbrakte et hektisk døgn i Sør-Korea.

Hangarskipene Ronald Reagan, Theodore Roosevelt og Nimitz og en rekke støtteskip skal i tur og orden seile inn i øvelsesområdet og kommer trolig til å være samlet først på mandag. Elleve skip i antimissilvåpenet Aegis skal også delta. Det samme skal syv skip fra Sør-Koreas marine, inkludert to Aegis-skip.

Vil vise «evne og vilje»

Målet med øvelsen er å styrke luftforsvarsevnen og muligheten for felles operasjoner. I tillegg ønsker landene å vise frem «en sterk vilje og tydelig militær evne til å slå ned på enhver provokasjon fra Nord-Korea (...) i en eventuell krise», opplyser det sørkoreanske forsvaret.

Det er ti år siden sist tre amerikanske hangarskip øvde sammen. Også den gangen var det i det vestlige Stillehavet, nærmere bestemt i farvannet rundet den amerikanske øya Guam.