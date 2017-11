Terrorsiktelse mot 29-åring etter New York-angrepet

Terrorsiktelsen mot 29 år gamle Sayfullo Saipov, som innvandret fra Usbekistan, omfatter å stille materiell og ressurser til rådighet for en utenlandsk terrorgruppe, og bruk av vold og ødeleggelse av motorkjøretøy, heter det i papirene som påtalemyndigheten kunngjorde onsdag ettermiddag.

Dagen i forveien var både politiet og New Yorks ordfører Bill de Blasio raskt ute med å omtale angrepet som et terrorangrep.

29-åringen ble pågrepet etter å ha meid ned syklister og fotgjengere og deretter kjørt inn i en skolebuss. Åtte personer ble drept og elleve såret. Ifølge vitner skal han ha ropt «Allahu akbar», som betyr «Gud er størst» på arabisk, og det ble ifølge politiet funnet en lapp der han hyller IS.

29-åringens forsvarer har så langt ikke svart på henvendelser om å kommentere saken.

Samtidig som siktelsen ble kjent onsdag, opplyste FBI at en 32 år gammel usbeker som politiet ønsker avhørt, er etterlyst i samme sak. Kort tid etter varslet FBI at det «ikke lenger» leter etter en person nummer to.