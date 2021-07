Foto: STR / AP Den 15. juli 2016 rullet stridsvogner inn i den tyrkiske hovedstaden Ankara. På oppfordring fra landts president tok sivile tyrkere til gatene for å stoppe kuppmakerne. Kuppforsøket ble raskt slått ned. Men 251 personer mistet livet, og flere enn 2000 ble såret. I etterkant av det mislykkede kuppforsøket tok Tyrkia til gatene for å vise sin støtte til president Recep Tayyip Erdogan. Men fem år senere begynner tilliten å svikte. Verden Tyrkia Økt polarisering. Et demokrati i forfall. Slik er Tyrkia fem år etter kuppforsøket.

Torsdag 15. juli er det fem år siden kuppforsøket som rystet Tyrkia.

Mens kuppforsøket pågikk, ble nasjonalforsamlingen bombet tre ganger. Kampfly fløy lavt over Ankara. Soldater sperret broer over Bosporos-stredet. Stridsvogner rullet inn i Tyrkias to største byer, og soldater marsjerte i gatene.