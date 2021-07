Enda en smittebølge truer. Nå vurderer Biden obligatoriske vaksiner for én stor gruppe.

Mer smittsomme virus og utbredt vaksineskepsis kan føre til enda en smittebølge. President Biden vurderer krav om vaksinering for statlig ansatte.

Under en pressekonferanse tirsdag bekreftet Joe Biden at han vurderer å kreve at statlig ansatte tar koronavaksinen.

Frem til nå er det gulroten som er blitt brukt for å få folk til å vaksinere seg mot covid-19. Men med nye og mer smittsomme virusvarianter og økende smitte, er det nå pisken som hentes frem.

President Joe Biden sa tirsdag kveld at administrasjonen hans nå vurderer å gjøre det obligatorisk for alle statlig ansatte å vaksinere seg.

– Det er noe vi vurderer, sier Biden.

USAs etat for veteran-saker var mandag det første føderale organet til å kreve at enkelte ansatte vaksinerer seg. En rekke yrkesgrupper med pasientkontakt får åtte uker på seg til å ta vaksinen.

Samtidig er flere delstater og lokale myndigheter i ferd med å miste tålmodigheten med de uvaksinerte. California kommer i løpet av august til å kreve at delstatens offentlig ansatte enten vaksinerer seg eller tar hyppige koronatester, melder CNN.

Den demokratiske guvernøren i California, Gavin Newsom, varslet mandag nye vaksinekrav.

I New York vil byens ansatte, blant annet på skolene, i brannvesenet og politiet, få valget mellom å vaksinere seg eller å ta en test minst én gang i uken. De vil dessuten bli pålagt å bruke munnbind.

Mange delstater med lav vaksineringsgrad

De nye reglene er kontroversielle og debatten er sterkt politisert. Flere delstater med republikansk ledelse har innført lover som forbyr krav om vaksinering.

At synet på pandemien er politisert, ser man også på statistikken over hvem som har latt seg vaksinere. Republikanske velgere har i langt større grad enn demokratiske velgere forblitt uvaksinerte.

Presidentfruen Jill Biden var i juni i vaksineskeptiske Mississippi. På et vaksinesenter forsøkte hun å berolige en person som var nervøs for å ta koronavaksinen.

Gratis vaksiner har vært tilgjengelig for alle i måneder, men i 11 av 50 delstater er færre enn fire av ti blitt vaksinert.

Antallet vaksinedoser som blir satt pr. dag har falt med 84 prosent siden toppen i april, ifølge oversikten til The New York Times. Mens det i april ble satt 3,38 millioner doser pr. dag, er man nå nede i et snitt på 537.000 doser hver dag.

Fakta Smittetrykket Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i verden, sortert etter registrerte koronasmittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dager. (Tall i parentes viser registrerte dødsfall pr. 100.000 i samme periode). Kypros: 1.537 smittede (2,7 døde)

Fiji: 1.465 smittede (15,4 døde)

Botswana: 954 smittede (10,1 døde)

Storbritannia: 851 smittede (1,1 døde)

Cuba: 849 smittede (7,4 døde)

Georgia: 656 smittede (6,2 døde)

Nederland: 639 smittede (0,2 døde)

Tunisia: 611 smittede (19,8 døde)

Malaysia: 573 smittede (6,1 døde)

Mongolia: 541 smittede (2,6 døde)

Malta: 511 smittede (0,2 døde)

Libya: 445 smittede (2,3 døde)

I Norge er det registrert 51 nye smittetilfeller og 0,1 dødsfall pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Så langt har 194.715.112 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 4.167.589 mennesker er døde hittil i pandemien.

Kilde: Johns Hopkins-universitetet Vis mer

Advarer om mer smitte og flere døde

Samtidig har man sett økende smittetall. Antallet nye smittede pr. dag er på over 50.000, etter en økning på 144 prosent de siste to ukene.

Antallet nye smittede pr. dag kan komme opp i over 200.000 pr. dag i løpet av 4–6 uker, sier Tom Frieden, tidligere direktør for det amerikanske smittevernbyrået CDC, til CNN.

Han tror ikke man vil se de katastrofale dødstallene man hadde i vinter, siden så mange er vaksinert.

– Men vi vil se en økning i antallet dødsfall. Og dette er dødsfall som kan forhindres, sier han.

Konsekvensen kan bli gjeninnføring av smitteverntiltak, slik som påbud om bruk av munnbind. Og de påleggene vil bli gjeldende for alle, også de vaksinerte.

Det er ventet at CDC igjen vil anbefale at vaksinerte personer bør bruke munnbind innendørs i visse deler av landet, melder The New York Times. I mai sa CDC at dette ikke var nødvendig.

Vanskeligere for uvaksinerte i Europa

I Europa har politikerne lenge fulgt prinsippet om at vaksinering skal være frivillig. Men nå tyr stadig flere land til metoder som legger mer press på uvaksinerte.

Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt en lov som krever at alle som jobber i helsesektoren, vaksineres innen 15. september, ellers risikerer de å bli suspendert. Det innføres også krav om koronapass for å besøke restauranter, reise med tog og fly og på offentlige steder.

En fransk «Jesus» demonstrerer mot vaksiner. «Vaksiner dreper den naturlige immuniteten», står det på korset hans.

Italia skal innføre lignende lover som Frankrike. Krav om helsepass skal bevise at folk er beskyttet eller har testet negativt. Først da får de trene på treningssentre, besøke museer eller gå på restaurant.

Tyskland vurderer også egne smitteverntiltak for uvaksinerte, som kan bli nektet adgang til barer og andre steder der vaksinerte nå kan ferdes.

Det har ikke vært planlagt å innføre tilsvarende regler i Norge, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NTB. De aller fleste nordmenn ser nemlig ut til å si ja til vaksinen helt frivillig. Mer enn 90 prosent av folk over 65 år er fullvaksinert.

Også yngre aldersgrupper følger opp, antyder tall fra Oslo. I aldersgruppen 18–44 år, som er minst utsatt for alvorlig sykdom ved koronasmitte, har 80 prosent fått minst én vaksinedose.