Biden har «i prinsippet» sagt ja til Putin-møte

USAs president advarer om Russlands planer om å innvadere Ukraina. Nå har Joe Biden «i prinsippet» sagt ja til å møte Vladimir Putin.

USAs president Joe Biden og Russland president Vladimir Putin møttes også i Genève i Sveits i juni.

NTB-AFP

21. feb. 2022 06:52 Sist oppdatert nå nettopp

Møtet kommer i stand etter at den franske presidenten, Emmanuel Macron tok initiativet til det. Det franske presdientkontoret understreker at møtet kun kan skje dersom Russland ikke invaderer Ukraina.

Planen er at møtet også skal utvides og at andre involverte parter i konflikten kan delta. På dagsorden står «sikkerhet og strategisk stabilitet i Europa», heter det i en uttalelse.

USA bekrefter

Det hvite hus bekrefter opplysningene søndag kveld lokal tid og pressetalskvinne Jen Psaki sier at USA er «forpliktet til å følge det diplomatiske sporet frem til en invasjon starter».

– President Biden har i prinsippet gått med på å møte president Putin ... dersom en invasjon ikke skjer, heter det i en uttalelse fra Psaki.

Biden har tidligere sagt at han tror Putin har bestemt seg for å invadere, men at han er villig til å møte den russiske presidenten når som helst og hvor som helst.

– Vi er også klare til å innføre raske og harde konsekvenser dersom Russland i stedet velger krig. Og i øyeblikket ser Russland ut til å fortsette forberedelsene til en fullskala invasjon av Ukraina veldig snart, la hun til.

Møtedato ikke kjent

Amerikanske myndigheter har pålitelig informasjon om at Russland har gitt sine styrker på grensen til Ukraina ordre om å fortsette invasjonsplanene, melder flere amerikanske medier.

Det er ikke satt noen dato for når de to presidentene skal treffes. Torsdag 24. februar skal utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov starte forberedelsene.

Den franske presidenten hadde to telefonsamtaler med Putin søndag. I USA avlyste Biden på kort varsel en reise til hjemstaten Delaware uten at det ble opplyst om hvorfor.