UNHCR ber verden ta et humanitært ansvar i den afghanske flyktningkrisen

Titusenvis av mennesker flykter nå daglig fra Afghanistan via landeveien. Innen nyttår kan en halv million ha forlatt landet, advarer FN.

Her sitter sivile afghanere om bord i et norsk C-130J Hercules transportfly før takeoff fra Hamid Karzai International Airport. Nå har evakueringen fra Kabuls flyplass opphørt, men det har ikke flyktningkrisen i landet. Nå som flyplassen er stengt forsøker mange afghanere å ta seg over grensen til nabolandene. Foto: Forsvaret / NTB

Afghanere lar seg ikke stoppe av at flyplassen i Kabul er stengt. De tar landeveien fatt og krysser grensen til Pakistan.

UNHCR advarer om at verden står foran en stor humanitær krise. FN-organisasjonen frykter at krisen i landet bare vil bli verre fremover – og at nærmere en halv million vil flykte ut av landet innen årets slutt.

Spørsmålet er nå hvordan verden kommer til å reagere på krisen. EU vil gi støtte til Afghanistans naboland for at de skal ta seg av flyktningene etter Talibans maktovertagelse. Slik skal en flyktningbølge til Europa unngås. Også Norge stiller seg bak et slikt tiltak.

Talibans maktovertagelse i Afghanistan har ført mange hundre tusen mennesker på flukt. Her ses taliban-soldater som kjører rundt i hovedstaden Kabul.

Må være solidariske

UNHCR ber verden være solidarisk.

– Det er et stort behov for alternative flyktningmottak. Flere land må være med å ta det humanitære ansvaret, oppfordrer FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

– Tragedien som utspiller seg etter at evakueringen fra flyplassen i Kabul opphørte, vil ikke være like synlig. Men tragedien vil være like sterk for afghanerne. Vi må ikke snu ryggen til dem, lyder oppfordringen.

Fakta Bakgrunn: Situasjonen i Afghanistan Taliban har overtatt makten i Afghanistan etter at den ekstreme islamistiske gruppen inntok hovedstaden Kabul søndag 15. august. Regjeringens sikkerhetsstyrker ga seg uten kamp, og president Ashraf Ghani og store deler av regjeringen forlot landet.

USA og Nato hadde besluttet å trekke sine styrker ut av landet innen 11. september etter 20 års krig mot Taliban.

USA og andre vestlige land har evakuert flere hundre tusen av sine borgere og lokalt ansatte fra landet.

13 amerikanske soldater og minst 90 afghanere ble drept i et terrorangrep mot flyplassen 26. august

Det har vært kaotiske tilstander ved flyplassen i Kabul, der titusenvis av desperate mennesker forsøker å komme seg ut av landet. Flere er også blitt drept i trengselen.

USA kontrollerte den militære delen av flyplassen i Kabul siden Taliban tok makten, mens den sivile delen har vært stengt.

Mandag 30.08 forlot den siste amerikanke soldaten Afghanistan etter 20 år med krig, og Taliban overtok kontrollen også over flyplassen. Vis mer

Danmark følger opp

Danmark gir 20 millioner danske kroner, tilsvarende drøyt 27 millioner norske kroner, til et FN-initiativ som skal sikre humanitære fly tilgang til Afghanistan.

Danmark er det første landet til å støtte initiativet, skriver dansk UD i en pressemelding. Formålet er at de hardest rammede områdene i landet skal kunne få humanitær bistand.

Talibans vei mot makten har blant annet ført til at kommersielle fly til landet har stoppet opp, og at grensen er blitt stengt. Det har gjort det vanskelig for nødhjelpen å nå frem.

– Talibans maktovertagelse har drastisk endret situasjonen og også skapt usikkerhet om vilkårene for nødhjelp, sier Danmarks utenriksminister Flemming Møller Mortensen.

Ifølge sjef David Beasley i Verdens matvareprogram (WFP) vil bidraget gjøre det mulig for rundt 160 humanitære organisasjoner å fortsette arbeidet i Afghanistan.

Mange flyktninger fra før

Før Taliban inntok Kabul var allerede store grupper på flukt internt i Afghanistan.

23. august i år var over 550.000 afghanere tvunget bort fra sine hjem, viser tall fra FNs flyktningorganisasjon UNHCR.

Etter Talibans maktovertagelse har situasjonen forverret seg kraftig. Tusenvis la på flukt som følge av kamphandlingene da Taliban rykket frem.

Antallet mennesker som daglig tar seg over grensen fra Spin Boldak i Afghanistan til Chaman i Pakistan har steget fra rundt 6.000 til 20.000 den siste tiden. Det melder den britiske avisen The Guardian.

Pakistan – sammen med Iran – er det landet som de siste årene har tatt imot det største antallet flyktninger fra Afghanistan. De to landene huser nå over to millioner afghanere.

Mange ønsker å vise sin solidaritet med afghanere på flukt etter at Talibans maktovertagelse. Bildet er fra en markering i Paris i forrige uke.

Fortvilet situasjon

En park i Kabul viser en flik av den brutale virkeligheten mange nå opplever. Bare i denne parken i hovedstaden har flere hundre familier slått seg ned i den stekende solen. De har lite å hjelpe seg med.

– Jeg føler meg svært dårlig. Jeg har hodepine, jeg er sulten, fortalte en medtatt Zhaida Bibi til nyhetsbyrået Reuters nylig.

Hun og hennes slektninger håper å få hjelp. Men Taliban har sagt at de ikke vil gi dem mat, fordi det vil føre til at enda flere mennesker strømmer til. De vil at flyktningene skal reise tilbake til hjemmene sine.

Rammet av tørke

Det er ikke bare Talibans maktovertagelse som har ført til den fortvilte flyktningsituasjonen i landet.

Landet er også hardt rammet av tørke, noe som har gjort matsituasjonen for mange vanskelig.

FNs matprogram, FAO, peker på behovet for omfattende landbruksstøtte til landet.

– Vi må ikke glemme tørken og den vanskelige situasjonen bøndene befinner seg i. Hvis vi ikke lykkes med å hjelpe de områdene som er hardest rammet av tørken, blir enda flere mennesker tvunget til å forlate hjemmene sine, sier generalsekretær i FAO, Qu Dongyu.

Folk venter i timevis utenfor en bank i Kabul i forsøk på å ta ut sparepengene sine. Det er svært vanskelige tider i Afghanistan nå.

FAO opplyser at rundt sju millioner av landets drøyt 38 millioner innbyggere, er avhengige av jorden eller husdyr.

Det er mange afghanere som har flyktet fra krigshandlingene som ønsker å vende hjem igjen etter at Taliban nå har tatt over makten. Men da må mange få hjelp til å starte opp på nytt igjen.