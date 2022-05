Britisk etterretning: Ukjent antall ukrainske soldater holder stand i stålverket

Rundt 1700 ukrainske soldater antas å ha overgitt seg i stålverket i Mariupol. Men et ukjent antall er fortsatt igjen der, ifølge britisk etterretning. Ukraina beordrer nå de siste til å gi seg.

Et russisk helikopter henger over busser med ukrainske soldater som har overgitt seg fra stålverket i Mariupol.

20. mai 2022 13:56 Sist oppdatert 11 minutter siden

Det melder den militære britiske etterretningstjenesten i sin daglige oppdatering.

Det ukrainske Azov-regimentets nestkommanderende Svyatoslav Kalyna Palamar fikk publisert en kort videosnutt på Twitter torsdag. I denne forteller han at ham selv og avdelingens øvrige ledelse ikke har overgitt seg og at de fortsatt oppholder seg i stålverket.

«Det er en operasjon på gang, som jeg ikke kan dele detaljer fra», sier han i videoen.

Azov-regimentet var opprinnelig en høyreradikal milits som senere er blitt innlemmet i det ukrainske forsvaret, og spiller en sentral rolle i russisk propaganda.

Fredag formiddag meldte Reuters at de siste ukrainske styrkene som er igjen ved stålverket har fått beskjed om gi opp forsvaret av Mariupol for å redde sine egne liv.

Ifølge meldingen har det ukrainske Azov-regimentet blitt beordret til å stanse forsvaret av byen for å «redde livet til soldater» i Mariupol.

Mariupol er etter flere uker med bombardement og angrep under russisk kontroll. Soldatene ved Azovstal blir antatt å være de siste gjenværende ukrainske styrkene i Mariupol som fortsatt kjemper mot invasjonsstyrkene.

Azov-regimentet melder at sivile og hardt sårede soldater ved Azovstal-stålverket har blitt evakuert, mens de som har blitt drept der fremdeles blir hentet ut.

Siste skanse

Stålverket i utkanten av Mariupol var lenge siste skanse for de gjenværende ukrainske styrkene i havnebyen, der russiske styrker rykket inn kort tid etter invasjonen 24. februar.

Mange sivile har også hatt tilhold i stålverket, men de fleste av dem ble evakuert med bistand fra FN og Røde Kors.

Tidligere i uken meldte Ukrainas forsvarsledelse at alle kampoperasjoner i Mariupol er stanset, og de gjenværende soldatene på Azovstal-stålverket har fått ordre om å overgi seg.

Torsdag meldte den britiske avisen The Guardian at russiske myndigheter oppga at i alt 1730 ukrainske soldater fra stålverket skal ha overgitt seg. Antallet stemmer overens med tallet fra britiske etterretningstjenesten.

Skjebnen til de ukrainske soldatene er uviss.

Russiske myndigheter oppgir, ifølge The Guardian, at 80 skadede soldater får behandling på sykehus i russisk-kontrollerte byer. Rundt 900 soldater skal ha ha blitt brakt til en fangekoloni nær byen Olenivka i Donetsk-regionen. Også dette ifølge russiske myndigheter.

Ukrainske myndigheter har ikke sagt noe om situasjonen siden tirsdag. Da uttrykte landets viseforsvarsminister håp om at de kan få tilbake soldatene fra Mariupol i bytte mot russiske krigsfanger.

Sammen med soldatene skal det ifølge ukrainske myndigheter ha kommet opp til 3000 sivile til en tidligere straffeleir nær Olenivka.

Tirsdag uttalte Ukrainas ombud for menneskerettigheter Ljudmyla Denisova at sivile også er plassert i en annen tidligere straffekoloni, kjent som nummer 52, også den nær Olenivka.

Hun sa at flesteparten av de sivile var blitt holdt innesperret der i en måned, mens sivile som blir vurdert som «særdeles upålitelige», blant dem tidligere soldater og politi, blir holdt der i to måneder.

Registrerer krigsfanger

Et team fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har registrert hundrevis av krigsfanger fra stålverket. I en pressemelding opplyser ICRC at de startet dette arbeidet tirsdag. Det pågikk fortsatt torsdag. ICRC transporterer ikke fangene til stedene de holdes, men registrerer personopplysninger. Slik kan ICRC spore fangene og hjelpe dem med å opprettholde kontakt med familie.

Venter russisk troppeforflytning

Om de russiske styrkene fra Mariupol melder britene at de sannsynligvis vil forflyttes til Donbas når situasjonen i byen er under kontroll.

– Standhaftig ukrainsk motstand i Mariupol siden starten av krigen betyr at de russiske styrkene i området må utrustes på nytt og pusses opp før de kan settes inn på nytt på en effektiv måte. Hvis det skal gjøres grundig, kan dette ta tid, heter det i den britiske vurderingen.

Der påpekes det også at russiske militære ledere er under press for å vise at de kan oppnå resultater.

– Dette betyr at Russland sannsynligvis vil flytte styrkene raskt uten nødvendige forberedelser, noe som medfører risiko for ytterligere nedsliting, skriver britisk militær etterretning i en Twitter-melding.

Ved å ta kontroll over Mariupol har Russland nå sikret seg en landbro mellom den separatistkontrollerte delen av Donbas-regionen til Krimhalvøya, som ble annektert av Russland i 2014. Slik har de også tatt kontroll over mer enn 80 prosent av Ukrainas kyst mot Svartehavet.