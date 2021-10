Orbán talte til titusenvis av tilhengere i Budapest

Flere titalls tusen mennesker har marsjert i Ungarns hovedstad Budapest til støtte for den populistiske statsministeren Viktor Orbáns politikk.

Titusenvis fylte gatene i anledning marsjen som Viktor Orbáns tilhengere arrangerte i Budapest seks måneder før valget i Ungarn.

Også opposisjonens nyslåtte statsministerkandidat Peter Marki-Zay samlet lørdag flere tusen til et eget arrangement i Budapest, et halvt år før valget.

Orbáns støttespillere hadde invitert til en fredsmarsj på årsdagen for den mislykkede folkeoppstanden mot Sovjetunionen i 1956.

Ungarns høyrepopulistiske statsminister Viktor Orbán talte til tilhengere under markeringen i Budapest lørdag.

På slutten av marsjen holdt Orbán en sjelden offentlig tale til tilhengerne. Den høyrenasjonalistiske statsministeren tegnet et mørkt bilde av hva ungarere kan vente seg dersom han taper valget neste år og rettet på ny skytset mot EU.

– EU snakker til og oppfører seg mot oss og polakkene som om vi var fiender, sa statsministeren.

David og Goliat

Senere lørdag samlet flere tusen av opposisjonens tilhengere seg for å høre statsministerkandidat Peter Marki-Zay tale i Budapest.

Orbán sammenlignet Brussels behandling av Ungarn og Polen i striden om rettsstatens kår, med fiendtligheten fra sovjettiden.

– Brussel vil gjøre klokt i å forstå at selv ikke kommunistene kunne hanskes med oss. Vi er den David som Goliat gjør best i å holde seg unna, fortsatte Orbán.

Videre fremhevet Orbán sin egen regjerings økonomiske fremskritt og anklaget forgjengerne for å ha ført Ungarn ut i økonomisk ruin.

– Det tok oss flere år å rette opp i venstresidas ødeleggelser, sa statsministeren.

Økende press

Orbáns regjering er under økende press både hjemme og i EU. Brussel vurderer å innføre straffetiltak mot Ungarn på grunn av uro for demokratiske institusjoner og rettsstatens kår.

Landets seks største opposisjonspartier har lovet å sette ideologiske forskjeller til side og dannet en allianse som skal utfordre Orbáns parti ved stemmeurnene. Alliansen valgte nylig den konservative kristne politikeren Peter Marki-Zay som sin statsministerkandidat.

Meningsmålinger viser dødt løp mellom opposisjonen og regjeringspartiet Fidesz. Valget kan dermed bli det mest spennende Ungarn har opplevd på 15 år etter at Orbán har vunnet soleklare valgseire siden 2010.

– Har fått nok

Den ungarske opposisjonen har samlet seg bak Peter Marki-Zay som statsministerkandidat. Han talte til tilhengere i Budapest lørdag.

Rundt 5.000 av opposisjonens tilhengere samlet seg senere lørdag til en egen demonstrasjon. Marki-Zay sa i sin tale at «folk fikk nok i 1956, og de har fått nok nå».

Ungarere er lei av Orbáns hatkampanjer, inkludert mot innvandrere og lhbtq-personer, ifølge den katolske sjubarnsfaren.

– Våre grunnleggende mål, både på venstre- og høyresiden, er at Ungarn skal være et demokrati, som skal styres av rettsstaten i en markedsøkonomi som også er en del av EU, sa Marki-Zay til nyhetsbyrået AP under demonstrasjonen.

Store løfter

Dersom han vinner valget, lover Marki-Zay å lede en regjeringskoalisjon som skal få slutt på korrupsjon, angrep på mediene og misbruk av offentlige institusjoner.

Mange av deltagerne i den regjeringsvennlige fredsmarsjen hadde med seg plakater med kritikk av opposisjonen. Enkelte uttrykte frustrasjon over den nye alliansens ambisjoner om å beseire Orbán.

– Jeg tror ikke de er i stand til å styre, de har ingen konsepter, sier Judit Nemeth, som deltok i marsjen.

– De har bare ett mål, å velte Orbán, som jeg mener er Europas beste politiker, tilføyer hun.