Dette skjedde i Ukraina i natt: Kyiv-forstad frigjort, mens Russland dropper krav

Ukraina forteller om en beskjeden fremgang i krigen mot de russiske invasjonsstyrkene. Her er de viktigste nyhetene fra Ukraina i natt.

En kvinne med en hund i bånd evakuerer Irpin mandag. Senere samme dag kom det meldinger om at ukrainske styrker har frigjort byen.

29. mars 2022 07:04 Sist oppdatert 46 minutter siden

Før helgen kunngjorde Russland at landet vil fokusere på å sikre seg kontroll over områder øst i Ukraina. Nå kan målet om «denazifisering» også ha falt bort.

Tirsdag er det duket for en fjerde runde med forhandlinger når ukrainske og russiske representanter møtes i Istanbul i Tyrkia. Men disse er det få som har høye forhåpninger til.

Russland krever ikke lenger «denazifisering»

Før samtalene i Istanbul skal russiske myndigheter ha droppet tre av sine opprinnelige krav overfor Ukraina. Kravene som droppes, er disse:

«Denazifisering»

Demilitarisering

Juridisk beskyttelse av det russiske språket i Ukraina.

Det sier flere kilder som den britiske avisen Financial Times har snakket med.

Kildene forteller at utsendingene fra Russland og Ukraina skal diskutere våpenhvile. Et av hovedspørsmålene er om Ukraina vil være villig til å gi opp ønsket om å bli Nato-medlem. Til gjengjeld skal Russland tilby sikkerhetsgarantier og gå med på ukrainsk EU-medlemskap.

Russiske myndigheter avviser nå at de vil bruke atomvåpen i Ukraina-krigen. Det gjelder uansett hva utfallet blir av den «spesielle militæroperasjonen», som er det Russland kaller invasjonen.

– Men ethvert utfall av operasjonen er selvsagt ikke noen begrunnelse for bruk av et kjernefysisk våpen, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov i et intervju med den amerikanske kringkasteren PBS.

Forhandlerne oppfordres til å unngå mat og drikke

Journalistkollektivet Bellingcat har nylig hevdet at medlemmer av en delegasjon som deltok på fredsforhandlinger i begynnelsen av mars, kan ha blitt forgiftet.

– Mest sannsynlig var det et forsøk på å skremme ofrene, ikke å påføre dem varige skader, skriver journalistkollektivet.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba advarer nå de utsendte fra å spise eller drikke under tirsdagens forhandlinger med Russland.

Forstad utenfor Kyiv skal være frigjort

Ukraina sa etter helgen at de russiske styrkene er i ferd med å trekke seg tilbake fra hovedstaden Kyiv. Sent mandag kveld kom det meldinger om at ukrainske styrker skal ha tatt tilbake kontrollen over forstaden Irpin. Det sier ordfører Oleksandr Markusjyn.

Tross noen seire sier presidenten at situasjonen er spent.

– Forsvarerne våre rykker frem i Kyiv-regionen og tar tilbake kontroll over ukrainsk territorium, sa Zelenskyj i en videotale på Telegram natt til tirsdag.

– Men det er for tidlig å snakke om sikkerhet i denne delen av regionen vår. Kampene fortsetter, sier han videre.

Zelenskyj viser til at russiske styrker fortsatt har kontroll over den nordlige delen av Kyiv-regionen. Situasjonen er også fortsatt svært vanskelig i Tsjernihiv, Sumy, Kharkiv, Donbas og regioner sør i landet, forklarer Zelenskyj.

Zelenskyj skal tale i Stortinget

I samme tale kunngjorde Zelenskyj at han denne uken skal holde en tale i Stortinget. Han skal også snakke til nasjonalforsamlingene i Danmark, Nederland, Hellas og Australia. Talene skal skje via video.

– Det er viktig at disse talene ikke bare holdes foran politikere, men også foran samfunnene. Foran millioner av mennesker som ønsker å lytte til Ukraina og som er klare til å høre for å hjelpe, sier Zelenskyj i videoen, ifølge The Guardian.

I videotalen beskriver Zelenskyj «en svært aktiv diplomatisk dag» mandag. Han snakket med Storbritannias statsminister Boris Johnson, Canadas statsminister Justin Trudeau, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, Italias statsminister Mario Draghi og Aserbajdsjans president Ilham Alijev.

