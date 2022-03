Det hvite hus varsler flere vestlige sanksjoner mot Russland

Vestlige land kommer torsdag til å kunngjøre enda en runde med sanksjoner mot Russland, opplyser Det hvite hus.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

– En ny runde med sanksjoner skal rulles ut sammen med våre allierte torsdag, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan på en pressekonferanse tirsdag.

Han føyer til at tiltakene ikke bare vil innebære nye sanksjoner, men at de skal sikre at det gjøres en felles innsats for å hindre at sanksjonene omgås.

Fra før av har USA og europeiske land innført svært harde økonomiske sanksjoner mot Russland etter landets invasjon av Ukraina, sanksjoner som blant annet kan føre til at Russland ikke greier å betjene statsgjelden sin.

Polen og de baltiske landene har ønsket enda strengere straffetiltak, deriblant et importforbud mot russisk olje og gass. Andre EU-land, som er avhengige av forsyningene, ønsker ikke dette.

De vestlige sanksjonene har blant annet rammet det russiske finansvesenet, landets eksportindustri og en rekke politikere, næringslivsledere og ikke minst styrtrike, russiske oligarker.

President Joe Biden skal etter planen delta på toppmøter i EU og Nato i Brussel torsdag. Deretter skal han reise videre til Polen.