Trusler. Brutt våpenhvile. Fortvilte flyktninger gjemt under en bro. Dette har skjedd lørdag.

Bildene fra Irpin utenfor Kyiv trengte ikke ord: Under en sønderknust bro gjemte hundrevis av mennesker på flukt seg.

Broen i Irpin ble tidligere i krigen sprengt for å stanse russernes fremrykninger. Lørdag ble resten brukt som skjulested for ukrainere på flukt.

I går 23:54

Ti dager er vanligvis ikke lenge. Men ti dager midt i en krig føles som en evighet. Kriger tar heller ikke helgefri. Den tiende dagen etter russernes invasjon av Ukraina ble svært begivenhetsrik:

1. Den brutte våpenhvilen

Fem timer skulle de få. Fem timer fra klokken 10 til 15 uten russiske angrep, slik at sivile innbyggerne i Mariupol og Volnovakha kunne evakuere og komme seg lenger unna krigshandlingene. Nyhetsbyrået Reuters anslo at nærmere 200.000 mennesker ville benytte mulighetsrommet. Slik gikk det ikke. Det er skummelt å bli, men enda skumlere å rømme langs en rute der det kan smelle når som helst.

– Det er ingen våpenhvile i Mariupol. Det er ingen våpenhvile langs ruten, fortalte Mariupols viseordfører Serhiy Orlov til BBC.

– Våre innbyggere er klare til å evakuere, men de kommer ikke unna artilleriilden, la han til.

Russiske myndigheter hevdet at det var deres tropper som ble beskutt, skriver Reuters. «Hjerteskjærende», var beskrivelsen den internasjonale Røde Kors‑komiteen brukte om den brutte våpenhvilen.

2. Spor etter ulovlige våpen

Kharkiv, Ukrainas nest største by, har vært under angrep i en uke. I restene av det som en gang var bydeler fulle av liv finner letemannskapene spor av hva slags våpen som er brukt, blant annet 500-kilos bomber og spor etter ulovlige våpen.

Ifølge Human Rights Watch har Russland ved tre anledninger brukt ulovlige klasebomber mot byen. Dette har Kreml nektet for.

Bilder og videoer har imidlertid vist tydelige tegn til klasebomber. Bildene fra redningsmannskapet, torsdag, viser rester etter raketter som bærer klasevåpen. Denne typen raketter er identifisert av de undersøkende journalistene i Bellingcat.

3. Menneskene under broen

Det kom svært sterke bilder fra Irpin lørdag. Under en bro i byen 25 kilometer fra Kyiv gjemte hundrevis av mennesker seg mens de ventet på evakuering.

– De vet ikke hvor de skal gå. De aner ikke hvor de skal sove i natt. Og de har bare fått med seg de aller viktigste eiendelene sine, rapporterte CNNs Clarissa Ward fra stedet.

Irpin har vært utsatt for harde angrep i en uke. Lørdag hadde svært mange bestemt seg for å flykte. Mange av dem var eldre, og noen av de svakeste ble rullet unna på en trillebår, barnevogner, hunder og katter ble båret og gråtende babyer ble løftet inn i en ekstremt usikker fremtid.

Den fortvilte gamle damen i Irpin måtte ha hjelp.

Uortodokse metoder ble brukt. Mannen ble stokk ble fraktet i en trillebår.

En rosa barnevogn. Kun det aller mest nødvendige ble tatt med på flukten.

Kirkens Nødhjelp er bekymret for at mange gamle og syke ikke klarer å flykte fra krigshandlingene i Ukraina, og frykter angrepene skal eskalere.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har mer enn 1,3 millioner mennesker flyktet fra Ukraina.

4. Putins trusler

Russlands president Vladimir Putin deltok lørdag i en TV-sendt samtale med en rekke ansatte i flyselskapet Aeroflot. Selskapet innstiller alle internasjonale ruter, med unntak av flyvninger til Hviterussland fra 8. mars. Putin svarte på spørsmål, og holdt også en tale, der han sa:

– Disse sanksjonene som er blitt innført, minner om en krigserklæring, men takk Gud så har det ikke kommet til det, sa Putin, ifølge Reuters.

Presidenten truet også med at dersom Ukrainas politiske ledere ikke endrer kurs, så risikerer de å miste sin status som selvstendig stat.

– Hvis det skjer, så har de nåværende lederne i Ukraina skylden, sier Putin.

Presidentens talsmann Dmitrij Peskov sa lørdag at vestlige ledere «oppfører seg som banditter» i måten de svarer på Russlands invasjon av Ukraina.

Antony Blinken hadde en travel lørdag. Han besøkte ukrainske flyktninger i Polen, og holdt også offisielle samtaler med Kina.

5. Blinken på besøk på grensen

USAs utenriksminister Antony Blinken besøkte lørdag Polens grense mot Ukraina. Hundretusenvis av flyktninger strømmer inn i landet som følge av krigen.

Et tidligere kjøpesenter er blitt omgjort til et velkomstsenter for 3.000 ukrainske flyktninger i byen Korczowa.

Blinken fikk høre rystende historier fra mødre og deres barn. De beskrev en lang og farlig reise, og de fortalte om sjokket over å plutselig måtte frykte for livet.