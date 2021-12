Reiselivstopp frykter at folk vil forlate bransjen for godt

Merete Habberstad i NHO Reiseliv er redd koronatiltakene vil gjøre det enda vanskeligere å få tak i arbeidskraft. – Bransjen holder pusten, sier hun.

Etter de siste koronatiltakene ble innført, har avbestillingene til restauranter rent inn. Dette bildet ble tatt i Oslo sist fredag.

Norge skriker etter arbeidskraft. Samtidig har mange utenlandske arbeidstagere som dro herfra under pandemien, ikke vendt tilbake. Som Aftenposten har skrevet, gjelder det blant annet en del svenske pendlere.

Allerede før de siste koronainnstramningene gjorde NHO Reiseliv en undersøkelse blant medlemsbedriftene sine. Da oppga syv av ti at mangel på personell hemmer utviklingen og fører til reduserte åpningstider.

– Svenskene var en stor yrkesgruppe blant servitører og kokker. Nå jobber vi aktivt med å bygge opp relasjonen igjen, sier Habberstad.

Frykter å miste flere

Men hun sier at de nye koronarestriksjonene gjør «kompetansekrisen» enda verre, og at «bransjen holder pusten». De siste dagene har restauranter og uteliv opplevd et ras av avbestillinger. Så snart det blir sendt ut melding om at regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanser, avbestiller folk restaurantbesøk, forteller hun.

– Det er allerede sendt ut permitteringsvarsel for 2000 personer i vår næring bare i Oslo. Da vi åpnet opp i høst, var det et stort problem å få tak i folk. En ny permitteringsrunde nå gjør det helt umulig, sier Habberstad.

Hun frykter at nye permitteringsrunder vil gjøre det enda vanskeligere å komme i gang igjen.

– Da vil bedriftene på nytt miste medarbeidere, og denne gangen vil nok mange gjøre et valg om å forlate bransjen for godt, tror Habberstad.

Ber om lønnsstøtte

Både LO og NHO har bedt regjeringen innføre lønnsstøtte. Regjeringen har sagt at de ikke vil komme med lønnsstøtteordning nå. Den har gjeninnført kompensasjonsordning for næringer som blir rammet av tiltakene.

Enkelt forklart betyr lønnsstøtte at bedriftene får støtte for å ha folk i arbeid i stedet for å betale de permitterte dagpenger.

– Vi har ansatte som har vært permittert i flere runder. Det er en psykisk belastning for mange. Vi vet hva som virker, og vi mener derfor vi trenger å få på plass lønnsstøtte, sier Habberstad.

Hun sier at det viktigste nå er å holde folk i arbeid, og at deres ansatte og arbeidsgivere mener lønnsstøtte fungerer best.

Mange pendlere kommer over grensen ved Svinesund. Men koronarestriksjoner og kamp om arbeidskraft i hele Europa gjør det vanskeligere å få tak i folk.

Kan ikke basere seg på pendling

Den nye smittebølgen og nye koronatiltak kommer etter noen måneder med stort behov for arbeidskraft. Mange av bransjene som trenger folk, har i stor grad basert seg på utenlandske pendlere.

– De svenske arbeidstagerne følte nok at de ble litt dårlig behandlet under koronaen. Da Norge lukket ned, ble noen bare sendt hjem. Og mange har opplevd det som utrygt å satse på å jobbe i Norge. Det vil ta tid å bygge det forholdet opp igjen, sier Habberstad i NHO Reiseliv.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) sa til Aftenposten i går at enkelte bransjer i for stor grad har vært basert på korttidskontrakter med arbeidstagere som ikke bor i Norge.

– Vi må sørge for at arbeidstagere i Norge innehar den kompetansen virksomhetene etterspør, og at hovedregelen i arbeidslivet er faste, hele jobber, sier Tajik.

Habberstad tror heller ikke at Norge kan basere seg så mye på pendlere. En rekke næringer mangler arbeidskraft og har et stort behov for arbeidstagere fra utlandet. Det er imidlertid kamp om arbeidskraften i hele Europa, påpeker hun.

Derfor mener også hun at det er om å gjøre å få flere av dem som ikke er i jobb i dag, enten fordi de er arbeidsledige eller står utenfor arbeidslivet, til å prøve seg.

– Det finnes et høyt antall arbeidsledige i Norge. Vi mener at personer som har den rette innstillingen for eksempel kan lære seg å jobbe i restaurant, sier Habberstad.

Korte CV-er

Nylig ble det arrangert en jobbsøkerdag for å hjelpe flere inn i yrket. Målet var å få 200 til å komme. 700 møtte opp.

– Det viste seg at en del av dem som møtte opp, var nye i Norge. Noen hadde erfaring fra bransjen, men mange hadde ikke mange linjene på CV-en. De fikk hjelp til å lage CV og veiledning fra Nav. Flere skrev kontrakt og fikk tre dagers prøvetid. Det ga håp, sier Habberstad.

Arbeidsledigheten i Norge var 4,2 prosent i tredje kvartal. 69,8 prosent i arbeidsfør alder var sysselsatt, ifølge SSB.