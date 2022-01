Malis styrtede president er død

Malis tidligere president Ibrahim Boubacar Keita er død. Han var president fra 2013 til 2020, da han ble avsatt i et militærkupp.

Ibrahim Boubacar Keita på Paris Peace Forum i 2019, året før militæret avsatte ham.

NTB-AFP

Keita ble 76 år gammel. Et familiemedlem opplyser søndag at han døde hjemme samme morgen. Flere andre familiemedlemmer har bekreftet dødsfallet. De har ikke oppgitt dødsårsaken.

Keita hadde sittet i to år av sin andre periode da han ble avsatt av militæret i august 2020. I ukene før kuppet var det demonstrasjoner mot hans håndtering av jihadistopprøret i landet. Folk var også misfornøyde med at han ikke greide å bedre den økonomiske situasjonen.

De unge offiserene som gjorde opprør i 2020, tok først kontroll over en militærbase utenfor Bamako før de satte kursen mot hovedstaden der de tok Keita og flere andre ledere til fange.

Frankrikes president Emmanuel Macron tok imot Malis daværende president Ibrahim Boubacar Keita i presidentpalasset i Paris i november. Året før hadde Keita blitt gjenvalgt med 67 prosent av stemmene.

Etter press fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas ble Keita sluppet fri en drøy uke senere og brakt tilbake til presidentboligen sin.

Fikk slag

Måneden etter ble han rammet av et lite slag og deretter sendt til De forente arabiske emirater for behandling.

Militærjuntaen gjennomførte et nytt kupp i mai 2021 under ledelse av oberst Assimi Goïta. Nylig besluttet Ecowas å innføre sanksjoner mot Mali fordi juntaen ønsker å beholde makten i opptil fem år før de arrangerer valg. I utgangspunktet har de lovet å holde valg i februar i år.

Malis tidligere president Ibrahim Boubacar Keita under G5 Sahel-toppmøtet i Nouakchott i Mauritania i juni 2020.

Den politiske situasjonen i Mali har vært kaotisk helt siden en opprørsgruppe i hæren styrtet den daværende presidenten i et militærkupp i 2012, og militante islamister utnyttet maktvakuumet som oppsto.

Keita hadde bred støtte

En franskledet intervensjon i 2013 skjøv islamistene vekk fra makten, men sikkerhetssituasjonen er fortsatt vært svært ustabil.

Væpnede opprørere med bånd til ytterliggående islamistgrupper har siden drept tusenvis og drevet hundretusener på flukt, og opprøret har også spredt seg til nabolandene Burkina Faso og Niger.

Da Keita kom til makten i 2013, var det etter å ha vunnet over et 20-tall kandidater. Keita fikk over 77 prosent av stemmene i det første demokratiske valget i Mali etter kuppet. Presidenten nøt også bred støtte fra den tidligere kolonimakten Frankrike og andre vestlige allierte. I 2018 ble han gjenvalgt med 67 prosent av stemmene.