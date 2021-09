Internasjonale medier er ikke i tvil om hva som er den viktigste saken i årets norske valg

Blir det Solberg eller Støre? Også internasjonale medier er opptatt av årets stortingsvalg. Sent mandag kveld kan valgresultatet være klart.

Norsk politikk omtales ikke daglig i presse utenlands, men mange medier har nå hatt saker om årets valgkamp.

Nå nettopp

«Oljerike Norge går til valg med klima på dagsordenen». Det er overskriften hos AP. Nyhetsbyrået er et av flere internasjonale medier som skriver om det norske valget.

Olje og gass i Nordsjøen har bidratt til å gjøre Norge til et av de rikeste landene i verden. Men når nordmenn går til valgurnene på mandag, har frykten for klimaendringene satt industriens fremtid øverst på valgkampagendaen, fortsetter AP.

Olje og klima er også gjengangere i flere av de store internasjonale mediene som vier plass til årets valg.

Olje og klima har vært et hett tema i forkant av årets valg. Her er Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen. Anlegget har produsert over 1 milliard fat olje siden oppstarten og har som ambisjon å produsere ytterligere 500 millioner fat olje frem til 2028.

Politico skriver for eksempel at MDG ønsker at stortingsvalget skal dreie seg om å avvikle landets oljeindustri som er verdt flere milliarder dollar.

«Det ser ikke ut til å være et tema man kan vinne med i et land som gjennom tiår har skapt forbløffende rikdom av olje og gass», skriver Politico videre.

Dette baserer de på at MDG, som har den «tøffeste» oljepolitikken, kun ligger an til å få en oppslutning på fem prosent.

Les også Utenrikspolitikk mangler i valgkampen. Men utfordringene står i kø for en ny regjering.

Tømmerøkonomi

Magasinet Time viser også interesse for det som skal skje i Norge. De skriver at fossilt drivstoff bidro til Norges overgang fra en liten fiske- og tømmerøkonomi til en av de rikeste og mest progressive velferdsstatene.

Nå tvinger klimaendringene landet til å vurdere å slakte sin melkeku i bytte mot å leve opp til sine miljøambisjoner, skriver Time og fortsetter:

«Norge liker å se på seg selv som en grønn nasjon. Luften og vannet er uberørt. Mesteparten av elektrisitet produseres av utslippsfrie vannkraftverk. Landet er ledende innen fornybar energiproduksjon. Miljøforskriftene er strenge, med forbud mot bruk av fossilt brensel for oppvarming av bygninger og sterke incentiver for kjøp av elbiler.»

Den høye andelen elbiler i Norge er blitt lagt merke til i flere land.

I august var 70 prosent av de nye bilene som ble solgt helelektriske – mer enn i noe annet land. Norge var også en av de første nasjonene i verden som innførte en karbonavgift, i 1991.

Financial Times bruker også overskriften «Nordmenn stemmer ved valg dominert av oljens fremtid».

Les også Hvor ble det av skole i valgkampen?

Nederlag for «Jern»-Erna

Britiske Daily Express vasler et solid nederlag for statsminister Erna Solberg og seier for Arbeiderpartiet.

«Jern»-Erna Solberg har regjert i åtte år og ønsker å fortsette til 12. Men nordmenn ser ut til å ha blitt lei av hennes konservative parti. Meningsmålinger viser seier for arbeiderbevegelsen», skriver avisen.

Storbritannias statsminister på 1980-tallet, Margaret Thatcher, ble for øvrig også kalt for «jernkvinnen (Iron Lady)».

Også internasjonale medier har lagt merke til at Høyres Erna Solberg sliter på meningsmålinger. Her er hun sammen med Aps Jonas Gahr Støre under en debatt.

Ap blir nærmest introdusert som et nytt alternativ i norsk politikk av Daily Express: «Til sammenligning har Arbeiderpartiet dukket opp som et levedyktig alternativ med fornuftige planer om å akseptere privatisering, innføre skattelettelser for de med lav og middels inntekt og større bevilgninger til helsevesenet».

Les også Partiene bruker over 100 millioner kroner på valgkampen

«Solberg har ikke gjort store feil»

Østerrikske Der Standard har overskriften «slutten på en norsk epoke» på sin sak. De forteller at Erna Solberg trolig bli stemt ut av embetet som statsminister etter åtte år.

Avisen har snakket med Tor Georg Jakobsen. Han er professor i statsvitenskap ved NTNU. Han kan fortelle at Solberg ikke har gjort store feil. Etter åtte år på toppen ønsker folk seg noe nytt, og Solbergs åtte år er allerede imponerende, sier Jakobsen.

«Som partileder i Høyre skapte hun en sensasjon i valgkampen 2013 og vant. Hovedsakelig fordi hun besøkte landet fra nord til sør», skriver avisen.

Også Der Standard trekker frem klima som en av de viktigste sakene for det norske valget i år.

Det samme gjør Süddeutsche Zeitung. De kan fortelle sine lesere om «en livlig valgkamp preget av klimadebatten, spesielt om oljen som landet er blitt rikt på. Flere oljekritiske parter kan ha nytte av det samtidig».

La Repubblica fra Italia viser også til all debatt om oljen i forkant av valget. Avisen antyder hykleri i en tittel om Norges «to ansikter». «Et av de grønneste landene i verden, men med en oljebasert økonomi», heter det videre.

Les også Det blir et nervepirrende stortingsvalg for mange

Abort – et hett tema

Svenske Dagens Nyheter har vinklet en sak om det norske valget på abort. «Retten til abort er blitt et stridstema i det norske valget», skriver avisen.

Det vises til at Ap og flere partier på venstresiden vil utvide den øvre abortgrensen til uke 18. Disse partiene ønsker også at kvinnene dette gjelder, må slippe å søke en abortnemnd for å få godkjennelse til abort. Avisen skriver at Solberg synes dagens lovverk fungerer godt.