Orban advarte mot raseblanding. Nå går rådgiver av.

Ungarns statsminister Viktor Orban har mistet en av sine nærmeste medarbeidere, som går av i protest etter en tale der Orban tok til orde mot «raseblanding».

Ungarns president Viktor Orban under Nato-toppmøtet i Madrid 30. juni.

NTB-AFP

10 minutter siden

Zsuzsa Hegedüs kaller talen for en «ren nazi-tekst», ifølge ungarske medier.

Hegedüs har kjent Orban i 20 år og beskrives som en del av statsministerens indre sirkel. Men nå mener hun at Orban har gått for langt.

– Jeg vet ikke om du la merke til at talen du ga, er en ren nazi-lekse som er Joseph Goebbels verdig, skriver Hegedüs i avskjedsbrevet til Orban, ifølge den ungarske nettavisen hvg.hu.

Goebbels ledet Adolf Hitlers propagandadepartement før og under annen verdenskrig.

Orban har svart med et brev der det står at hans regjering har nulltoleranse for antisemittisme og rasisme.

– Farlig

Flere andre har reagert sterkt på talen, deriblant Auschwitz-komiteen for holocaustoverlevende, som har kalt den for «dum og farlig». Også lederen for Ungarns jødiske samfunn tar avstand fra den.

– Det finnes bare én rase på denne planeten, Homo sapiens, skriver sjefrabbiner Robert Frolich på Facebook.

Orbans tale ble holdt i Romania lørdag, i et område der det bor en stor ungarsk minoritet.

Her sa han at europeere kan blande seg med hverandre, men ikke med folk utenfra Europa.

– Vi er villige til å blande oss med hverandre, men vi vil ikke bli et raseblandet folk, sa Orban.

– Mediene overdriver

Romanias utenriksminister Bogdan Aurescu kaller Orbans uttalelser for uakseptable og beklager at de ble gitt på rumensk territorium.

Orbans talsmann Zoltan Kovacs mener imidlertid at det er mediene som overdriver et par tøffe linjer om «innvandring og assimilering», uten å gå inn på det konkrete innholdet.

Orban snakket også om krigen i Ukraina. Han hevdet at Vesten har mislykkes med sin støtte til landet og sa blant annet at sanksjonene ikke virker. Han tok også til orde for en fremforhandlet løsning mellom Russland og Ukraina.