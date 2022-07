Britisk etterretning: Ingen tegn til at russisk angrep traff militære mål i Odesa

Russland hevder de har angrepet et marinefartøy og rakettlagre i Odesa. Det britiske forsvaret skriver tirsdag at det ikke er tegn til at slike mål er truffet.

Ukrainske brannfolk jobbet med å slukke flammene etter et russisk missilangrep på havnen i Odesa lørdag.

NTB

23 minutter siden

Angrepet mot byen skjedde lørdag, dagen etter at russiske og ukrainske representanter undertegnet en kornavtale med FN og Tyrkia. Odesa er en viktig havn for den ukrainske korneksporten.

– Det russiske forsvarsdepartementet hevdet å ha truffet et ukrainsk marinefartøy og et lager av sjømålsraketter. Det er ingen tegn til at det var slike mål på stedet der rakettene traff, skriver det britiske forsvaret i en etterretningsoppdatering på Twitter.

De skriver videre at Russland nesten sikkert ser sjømålsrakettene som en sentral trussel som begrenser effektiviteten til deres Svartehavsflåte.

– Dette har alvorlig undergravet den overordnede invasjonsplanen, siden Russland ikke realistisk sett kan forsøke en landgang for å erobre Odesa, heter det i Twitter-meldingen.

Det britiske forsvaret mener Russland vil fortsette forsøkene på å ødelegge de ukrainske sjømålsrakettene.

– Imidlertid er den russiske prosessen for å finne målene etter all sannsynlighet rutinemessig undergravet av gamle etterretningsopplysninger, dårlig planlegging og en ovenfra-og-ned-tilnærming til operasjonene, fortsetter de.