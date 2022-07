Kornavtalen skulle redde verden. Dagen etter smalt det. Hva skjer nå?

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Verden trakk et lettet sukk på fredag. Russland og Ukraina signerte en historisk avtale. Nå sås tvil om fremtiden til millioner av mennesker.

Innhøstingen av hveten er i gang i Ukraina. Dette bildet er tatt på lørdag i den russiskokkuperte delen av Zaporizjzja-regionen.

15 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Fredag var trolig en lettelsens dag for FNs generalsekretær António Guterres.

Han har hatt noen travle måneder. Guterres har reist frem og tilbake mellom Russland og Ukraina. Besøkene til sistnevnte har ikke vært uten risiko. Da han besøkte landets hovedstad Kyiv i slutten av april, ble byen angrepet av russiske missiler.

Målet med reisene? Å få slutt på en global matkrise.

Lettelsen var derfor stor da Ukraina og Russland signerte en avtale på fredag. Den gir grønt lys til at skip kan lette anker fra Ukrainas havner. Det skal igjen lette på en global matkrise som setter millioner av mennesker i fare for å dø av sult.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og Tyrkias forsvarsminister

Guterres var til stede da landenes representanter signerte avtalen. I en uttalelse hyllet han det diplomatiske mirakelet. Han kalte avtalen:

– Et fyrtårn for håp. Et fyrtårn for muligheter. Et fyrtårn for lettelse, i en verden som trenger det mer enn noen gang.

Gleden ble kortvarig.

Jobber på spreng

Ukraina er kjent som «verdens brødkurv». I årevis har landet ligget på verdenstoppen i å produsere korn, matolje og gjødsel.

Så invaderte Russland landet 24. februar i år.

Til tross for krigen har ukrainske bønder jobbet på spreng for å fortsette produksjonen. Det har de lykkes med. Selv nær fronten, hvor bønder bruker skuddsikre vester for å beskytte seg mot missilangrep. Men fortsettelsen av arbeidet har ikke vært nok. Det store problemet har vært å få varene ut av landet. Svartehavet var Ukrainas viktigste rute for eksport. Nå har russiske krigsskip inntatt havet. Området er infisert av miner.

Korn fra Ukraina er svært viktig for det internasjonale kornmarkedet. Mange afrikanske land har tidligere fått mye av sitt korn fra Ukraina.

Som følge står store mengder korn fast i Ukraina. Det har ført til et enormt prishopp på varer verden rundt og forverret matmangel i flere afrikanske land. Der var det allerede matkrise som følge av flere år med pandemi og tørke. Invasjonen forverret krisen. Krigen i Ukraina har bidratt til at neste 200 millioner flere mennesker står i fare for å sulte enn før pandemien, ifølge verdens matvareprogram (WFP).

Fredagens avtale skulle sikre ukrainske skip en trygg rute gjennom Svartehavets minelagte ruter. Dagen etter smalt det.

Brannmenn slukker branner etter et russiske missilangrep mot en havn i Odesa.

Angrep kornlager

Lørdag morgen ble en havn i Odesa truffet av to russiske missiler. Havnen ble spesifikt nevnt i kornavtalen som ble signert mindre enn 24 timer før.

Men hva var det avtalen egentlig gikk ut på?

Da Russland signerte avtalen:

«Gikk de med på å fasilitere uhindret eksport av mat, solsikkeolje og gjødsel», står det i en uttalelse fra Guterres. Å angripe en av Ukrainas viktigste havner regnes ikke akkurat som å «fasilitere uhindret». Avtalen slo konkret fast at skip og havner ikke skal angripes.

Brannmenn slukker en brann i Odesas havneområde etter lørdagens missilangrep.

Russland nektet først for å ha angrepet havnen. Senere bekreftet talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, at de hadde skutt missiler mot Odesa. Men hun fortsatte å nekte for at havnen ble truffet. I stedet insisterte Russland på å ha truffet militære mål i den sørlige byen.

Bilder og videoer av Odesas havn lørdag morgen viste en annen virkelighet.

Sår alvorlig tvil

Skip i brann. En havn dekket av røyk. Det viste bilder og videoer publisert av det ukrainske forsvaret i etterkant av angrepet. Britisk etterretning melder tirsdag at det er ingen tegn på at Russland traff militære mål.

Havnens kornlager ble ikke skadet av de to missilene. Heller ikke selve havnen ble påført store skader, ifølge det ukrainske forsvaret. Likevel sår angrepet tvil om kornavtalens fremtid.

Angrepet er møtt med sterk fordømmelse verden rundt. I en uttalelse skriver Guterres at han «utvetydig fordømmer» angrepet.

Blir risikoen for stor?

Mandag reagerte markedet med å sende prisen på korn opp, melder Reuters. De som kjøper korn for verdensmarkedet, spør seg om noen rederier vil ta sjansen på å sende skip inn til Odesa. De tviler også på om noen forsikringsselskaper vil forsikre skipene.

Det amerikanske utenriksministeren Antony Blinken skriver i en uttalelse at angrepet kaster «alvorlig tvil» over kornavtalen.

– Det undergraver arbeidet til FN, Tyrkia og Ukraina for å få sårt trengt mat til verdens markeder. Russland har ansvar for den forverrede globale matkrisen og må stoppe aggresjonen sin og for alvor implementere avtalen de gikk med på.

Tyrkia har under krigen forsøkt å beholde et balansert forhold til Russland. De er heller ikke så kritiske nå. I en video uttalte landets forsvarsminister Hulusi Aker:

– Russland har sagt at de ikke har noe med angrepet å gjøre. De overvåker situasjonen veldig nøye og detaljert.

Han la til at Tyrkia er bekymret for angrepet. Videre uttrykte han håp for at kornavtalens parter vil fortsette samarbeidet.

Hvor sannsynlig er det?

Korn er blitt dyrket tett opp mot fronten. Bilder er tatt den 4. juli i Dnipropetrovsk-regionen.

«Barbarisk»

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kalte angrepet «barbarisk».

– Dette viser bare en ting: uansett hva Russland sier og lover, kommer de til å finne måter å unngå å implementere det, sa han, ifølge en uttalelse.

Landets statsråd for infrastruktur, Oleksandr Ukrabov, forsikret at Ukraina likevel vil fortsette å forberede seg på å eksportere fra Ukrainas havner. Korneksporten fra Ukraina begynner 27.juli, sa han mandag. Først fra Chornomorsk, så Odesa og Pivdennyi.

Zelenskyjs økonomiske rådgiver, Oleg Ustenko, lover også å få igang korneksporten. Men han advarte om at missilangrep vil forsinke arbeidet.

Tirsdag morgen meldte ukrainske myndigheter om nok et «massivt» russisk angrep med missiler og fly, denne gangen mot en havn i Mykolaiv-regionen. Det melder Reuters.

Om alt går etter planen skal kornavtalen gjelde i 120 dager, altså frem til oktober. Etter det kan avtalen forlenges om begge parter går med på det.

Men Ukraina og Russland har også andre planer. Det spørs om langvarig fred i området rundt Svartehavet er del av dem.

Veien videre

Russland vil trolig starte en ny offensiv i starten av 2023. Målet skal være å ta Odesa og resten av Ukrainas kystlinje. Det skriver Foreign Policy, som siterer fire anonyme vestlige tjenestemenn. Kildegrunnlaget er altså tynt, men reflekterer tidligere uttalelser fra Russland.

I april sa Rustam Minnekajev, en av Putins øverste generaler, at Russland ønsker å bygge en landkorridor til den prorussiske enklaven Transnistria i Moldova. For å få til det må de ta Odesa og resten av Ukrainas kystlinje. På torsdag, dagen før kornavtalen ble signerte, uttalte myndighetene i Transnistria at enklaven ønsker å bli en del av Russland.

Men det spørs om Putins soldater kommer så langt. I disse dager gjennomfører Ukraina en offensiv. Målet er å gjenerobre russisk-okkuperte Kherson. Så langt går offensiven bra, ifølge Zelenskyj. Presidenten mener Ukraina vil lykkes med å frigjøre Kherson innen september. Om det skjer, gjenstår å se.

I mellomtiden er USA i ferd med å legge en plan B for å sikre eksport fra Ukraina, om kornavtalen faller i grus. Beredskapsplanen innebærer frakt med tog og vanlige veier. Det sa Samantha Power, sjef for USAs bistand, i et intervju med CNN.

– Vi har beredskapsplanen fordi det ikke er mulig å stole på det Vladimir Putin sier, uttalte hun.

Men en slik løsning vil neppe være like god som å eksportere med skip, skriver Reuters. Årsaken er at landkorridorene ikke kan frakte like mye som skipene.