Amper stemning før Sveits stemmer over nye koronatiltak søndag

Sveitsiske velgere skal søndag si hva de mener om landets pandemipolitikk, blant annet når det gjelder krav om koronapass.

Denne demonstrasjonen mot koronarestriksjoner fant sted i Zürich 20. november.

16 minutter siden

Det er andre gang på fire måneder at landet holder en folkeavstemning om pandemipolitikken. Denne gangen skjer det mens smitten er raskt på vei oppover og myndighetene advarer mot en femte smittebølge.

I juni ble folkeavstemningen holdt etter at regjeringen ble kritisert for å ha gitt seg selv for vide fullmakter på bekostning av innbyggernes rettigheter.

Da sa over 60 prosent av velgerne likevel ja til loven som gir regjeringen vide fullmakter til å iverksette smitteverntiltak.

Skepsis til koronapass

Denne gangen er det igjen kritikere som har tatt initiativ til en folkeavstemning. De ønsker et nei til en justering av loven som gir rett til å innføre krav om koronapass for alle som deltar i offentlige arrangementer og sammenkomster.

Koronapass skal gis til fullvaksinerte, de som er blitt friske etter en koronainfeksjon, og de som tester negativt.

Loven det skal stemmes over, har også åpnet for at myndighetene har kunnet bevilge milliarder av sveitserfranc til arbeidstagere og bedrifter som er rammet av pandemien.

Meningsmålinger tyder på at solid flertall vil stemme for lovjusteringen, men de siste ukene har motstanderne samlet inn store pengebeløp og også fått utenlandsk støtte til kampanjen sin.

Fra midten av oktober til midten av november har det gjennomsnittlige smittetallet i løpet av de syv siste dagene blitt femdoblet. Det ligger nå på over 5.200 pr. dag. Kurven er den samme som i nabolandene Tyskland og Østerrike.

Hyppige demonstrasjoner, som her i Genève, har preget tiden før søndagens folkeavstemning.

Har trappet opp sikkerheten

Demonstrasjoner mot de foreslåtte tiltakene har vart i flere uker. Flere har endt i gateslag. Politiet har brukt gummikuler og tåregass for å håndtere menneskemengder. Motstanden er ifølge BBC størst i den tyskspråklige delen av Sveits.

Landet har blant de laveste vaksinasjonsratene i Vest-Europa. I underkant av to tredjedeler av befolkningen er fullvaksinert.

Observatører at søndagens folkeavstemning vil øke spenningen, og at vaksinemotstandere kan ty til vold dersom de ikke vinner frem.

Politiet har trappet opp sikkerheten rundt politikerne, inkludert helseminister Alain Berset. Det føderale politiet forteller at antall trusler har økt siden begynnelsen av pandemien.

Søndag er det satt opp gjerder rundt regjeringsbygg og nasjonalforsamlingen i Bern

– Ikke lenger et land av konsensus

Professor i statsvitenskap Pascal Sciarini ved universitetet i Genève påpeker at tradisjonen for direkte demokrati i Sveits gir folk mulighet til å si sin mening. Det skal legge en demper på mer ekstreme og voldelige former for protest.

– Dette er i ferd med å endre seg. Sveits er blitt et land som alle andre. Det er ikke lenger et land av konsensus, mener Sciarini.

Alle de politiske partiene stiller seg bak de foreslåtte tiltakene, med unntak av det populistiske høyrepartiet Sveitsisk folkeparti (SVP).

SVP er det største partiet i Sveits. Professor Sciarini mener partiet forsøker å score politiske poeng på å støtte den økende oppstanden.

– SVP blåser liv i glørne, hevder han.