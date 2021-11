WHO droppet to greske bokstaver da de navnga omikron

Verdens helseorganisasjon ville ikke kalle den nye koronavarianten «Xi» eller «Nu». Derfor hoppet de over to bokstaver i det greske alfabetet.

Da den nye varianten som ble påvist i Sør-Afrika har fått navnet omikron.

NTB

I dag 20:56

I mai begynte Verdens helseorganisasjon (WHO) å bruke greske bokstaver som navnesystem på de ulike variantene av koronaviruset. Det var for å gjøre offentlig kommunikasjon om varianter letter og mindre forvirrende, sier FN-organisasjonen til New York Times.

For eksempel har varianten som ble oppdaget i India fått navnet «delta» heller enn betegnelsen B. 1.617.2. Delta er den fjerde bokstaven i det greske alfabetet.

Da den nye varianten som ble påvist i Sør-Afrika skulle navngis, hoppet de over «nu» og «xi», og gikk heller til den femtende bokstaven i alfabetet, nemlig omikron.

– «Nu» er for lett å forveksle med «new» og «Xi» ble ikke brukt fordi det er et vanlig etternavn, forteller WHO-talsperson Tarik Jasarevic.

Han legger til at WHO forsøker å «unngå å fornærme noen kulturelle, sosiale, nasjonale, regionale, profesjonelle eller etniske grupper.»

Det er bare de mest fremtredende variantene, som WHO betegner som bekymringsvarianter eller interessante varianter, som blir navngitt innenfor systemet.