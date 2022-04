Nye satellittbilder skal vise flere hundre nye massegraver. Russland anklages for å prøve å skjule sine spor.

Bildene skal vise rad på rad med massegraver. I dem er 9000 mennesker begravd, ifølge Mariupol-ordfører.

Jordvollene dukker opp i månedsskiftet mellom mars og april. De er bevis på russiske forbrytelser, hevder Ukraina. Dette bildet er fra 3. april.

22. apr. 2022 16:01 Sist oppdatert 51 minutter siden

Jordet ved kirkegården i Manhusj ble forvandlet i mars og april. På noen uker dukket nye jordhauger gradvis opp. Det viser nye satellittbilder fra Maxar Technologies.

Det er nye massegraver som kommer til, ifølge teknologiselskapet. Til sammen skal det være over 200 graver.

Der ligger likene til drepte i Mariupol. Det sier ordfører Vadym Bojtsjenko, ifølge nyhetsbyrået AP. Bojtsjenko hevder russiske styrker har samlet sammen lik, kjørt de ut av den beleirede havnebyen og begravet dem i landsbyen Manhusj knappe 20 kilometer vestover.

De russiske styrkene vil skjule sine forbrytelser, mener ordføreren.

Sammenlignes med massakre på jøder

Inntil 9000 lik ligger i massegravene, skrev Mariupols byråd på Telegram torsdag. Ordfører Vadym Bojtsjenko sammenlignet det som skjer, med holocaust – nazistenes massakre på jøder under andre verdenskrig.

– Den største krigsforbrytelsen i det 21. århundre er blitt utført i Mariupol, sa Bojtsjenko i byrådets uttalelse.

Han sa man er vitne til et nytt Babij Jar. Der henrettet nazistene over 33.000 jøder på to dager i september 1941. Totalt skal tyskerne ha henrettet mellom 100.000–150.000 mennesker her under verdenskrigen.

Les også Putin sier han vil «denazifisere» Ukraina. Virkeligheten er helt motsatt, sier professor.

Mariupols ordfører Vadym Bojtsjenko under et intervju med Reuters torsdag 21. april.

– Dette er nye Babij Jar. Da drepte Hitler jøder, romfolk og slavere. Nå utsletter Putin ukrainere, sa ordføreren.

Han kalte det som har skjedd et «folkemord».

– Inntrengerne skjuler bevisene på forbrytelsene sine, sa Vadym Bojtsjenko til The Guardian.

– Russerne har gravd store grøfter, 30 meter brede. De kaster folk inn.

Bojtsjenko hevder over 20.000 innbyggere i Mariupol er blitt drept på de nesten to månedene siden Russland angrep og beleiret byen i Øst-Ukraina.

I nesten hele den tiden har Manhusj vært under kontroll av russiske styrker.

Les også «Instruks for hurtig begravelse av liv i krigs- og fredstid» gir detaljerte regler for massegraver

Vil stenge inne ukrainske styrker og sivile

Russland har så langt ikke kommentert påstandene. Men dette er ikke første gang de russiske styrkene anklages for krigsforbrytelser. Det skjedde også i begynnelsen av april da massegraver og drepte sivile ble funnet i Butsja utenfor hovedstaden Kyiv.

Da nektet Russland for anklagene. Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia sa blant annet at ukrainske soldater sto bak drapene. Han hevdet også at bildene som viste drepte, var falske.

Samme dag som bildene fra Manhusj ble offentliggjort sa Putin også at Russland endelig hadde seiret i Mariupol. Kampene for å «befri Mariupol» var vellykkede, sa presidenten i en TV-opptreden med forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Medlemmer av et prorussisk utrykningslag sitter i en lastebil mens de leter etter lik i Mariupol torsdag.

Han gratulerte også Sjojgu med å ha trukket tilbake ordren om å fortsette offensiven mot stålverket Azovstal. Der har byens siste forsvarere og rundt 1000 sivile forskanset seg, ifølge ukrainske myndigheter.

Planen nå er å forsegle verket «slik at ikke engang en flue kan ta seg inn eller ut», ifølge Putin.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nekter for at Mariupol har falt.

– Trass i hva okkupantene sier om dem, sa presidenten i sin faste videotale torsdag kveld.