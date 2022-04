Politiet bekrefter at tre personer er skutt

Svensk politi sier nå at tre personer har blitt skutt under opptøyene.

Politi og ambulansepersonell tar hånd om en person som skal ha blitt skutt i beinet under opptøyene i Navestad i Norrköping.

17. apr. 2022 07:20 Sist oppdatert 13 minutter siden

Søndag kveld meldte den svenske avisen Norrköpings Tidningar at tre personer skal være skutt av politiet i Norrköping.

Det avviste først svensk politi.

– Det overrasker meg ikke at det skjer ryktespredning når situasjonen er så urolig, sier Åsa Willsund, pressetalsperson for svensk politi, til Aftonbladet.

Men nå bekrefter svensk politi at tre personer skal være skutt, ifølge SVT.

– Det er ikke en person som er skutt, men tre, sier politiets pressetalsperson Johnny Gustafsson til SVTs radioprogram Ekot.

Svensk politi skriver i en pressemelding at samtlige tre ble truffet av rikosjett, etter at politiet avfyrte varselskudd. Alle tre er pågrepne av politiet mistenkte for lovbrudd, skriver politiet.

Samtlige skal være ført til sykehuset. To er lettere skadet, ifølge politiet.

Aftonbladet skriver at en mann skal ha blitt ført bort i en ambulanse, etter at han ble truffet av et rikosjett.

Svensk politi sendte søndag ut en pressemelding hvor de skrev at de avfyrte et varselskudd under de harde gatekampene i Norrköping.

«Som en følge av skuddløsningene så kan en mann ha blitt truffet av en rikosjett i beinet. Personen, en mann, er blitt ført til sykehuset», skriver politiet ifølge SVT.

Søndag har den dansk-svenske høyreradikale Rasmus Paludan planlagt å holde nye møter i Linköping og Norrköping. Han har varslet at han på nytt vil brenne Koranen i de to byene.

Det er fjerde dag med opptøyer og uro i svenske byer. Siden torsdag har det vært opptøyer i Linköping, Norrköping, Örebro, Rinkeby og Malmö i forbindelse med Paludans rundreise.

Det er uklart hvor han befinner seg nå, skriver Aftonbladet.

Søndag hagler det med steiner mot politiet, som er på plass i området Skäggetorp utenfor Linköping.

Det kastes også steiner mot politiet i Norrköping, melder Norrköpings Tidningar.

Folk satte fyr på grener for å sperre av veien under opptøyene i Norrköping mandag.

Norrköping ble søndag beskrevet som en krigssone.

Avisens reporter beskriver området som en krigssone. Flere biler brenner, det er kraftige smell og røyk på stedet. Politiet har avfyrt varselsskudd, ifølge politiets talsperson, Åsa Willsund.

To biler brenner på en parkeringsplass i Navesta i Norrköping på første påskedag.

– Politiet er målskiven

Ifølge Aftonbladets reporter i Skäggetorp er det kaotisk.

Siden lunsjtid har det samlet seg mange mennesker og flere bærer masker. De har ikke fått tillatelse til å demonstrere.

– Det er politiet som er målskiven, sier politiets pressetalsperson, Johny Gustavsson.

Han mener et hundretall ungdommer er innblandet i urolighetene.

– Det er en absurd situasjon, sier han videre til avisen.

Tre politifolk er sendt til sykehus og minst to personer er pågrepet i forbindelse med voldelige opptøyer i Linköping.

Paludan har varslet via sitt parti Stram Kurs på Facebook at de skulle være i Skäggetorp fra klokken 12.

Politiet sier ved 16-tiden at de ikke tror aksjonene blir gjennomført, og at det heller ikke var meningen å gjennomføre dem.

Ved 16.30 tiden bekrefter Paludan at han aldri dro til Linköping och Norrköping.

Det skriver han i et innlegg på partiet Stram Kurs’ Facebook-side.

Han mener politiet ikke har vært i stand til å beskytte hverken seg selv eller ham.

Varslet på Facebook

– Vi har hverken mottatt eller behandlet noen søknad, sier politiets innsatsleder Mikael Backman.

– Vi behøver ingen tillatelse ettersom politiet ikke beskytter demonstrasjoner, selv om de har fått tillatelse, skriver Paludan på sin hjemmeside.

Opptøyer i Malmö

Lørdag var det voldsomme opptøyer i Malmö. Fra midnatt brøt urolighetene ut. Det ble kastet stein og molotovcocktailer mot politiet, og det brant flere steder i bydelen Rosengård i Malmö.

Det har blant annet brent i en buss, skriver politiet på sine nettsider. Situasjonen beskrives som uoversiktlig.

– Det har vært et stort antall branner i området, blant annet i skur og søppeldunker. Politiet jobber med å sikre arbeidet til redningstjenesten og med å gjenopprette ro og orden, heter det i en oppdatering natt til søndag.



Flere biler sto lørdag i brann i Skånegården i Malmö etter opptøyene som oppsto etter markeringene til den dansk-svenske høyreekstremisten Rasmus Paludan.

Kollektivselskapet Skånetrafiken skriver på sine nettsider at det er forsinkelser og innstilte stopp på flere busslinjer.

– En brennende gjenstand ble kastet inn i bussen. Sjåføren forsøkte å slukke, men det fungerte ikke, og bussen ble evakuert. Ingen fikk fysiske skader, men de er rystet, sier Mikael Espling i Skånetrafiken til SVT Nyheter.

Politimannen måtte sy flere sting i ansiktet da visiret på hjelmen sprakk etter å ha blitt truffet av en sten.

Blodig politihjelm etter steinkasting

Minst 15 politifolk skal være skadet i sammenstøtene. En av dem opplevde å bli truffet av en sten i hodet slik at ansiktsbeskyttelsen på politihjelmen sprakk, skriver Aftonbladet.

Områdeleder i politiet i Motala, Bjørn (41), ble innkalt da opptøyene startet i Linköping torsdag ettermiddag. Han har vært 15 år i politiet, men aldri opplevd noe lignende. Han forteller at store steiner, handlevogner og stokker, ja alt demonstrantene kom over, ble kastet mot politiet.

– Det ble en farlig situasjon og vi måtte trekke oss ut. Det var bare å redde seg fra mobben og steinregnet. En del kjøretøy sto igjen, som ble satt i brann og ødelagt, sier han.

Fredag skulle Paludan brenne koranen i Örebro, og flere av Bjørns kolleger ble sendt dit. Da de kom hjem etter endt oppdrag, tok han imot slitne og sjokkerte kolleger.

– De sa det var som om de hadde vært i en krigssone i flere timer. Følelsen var at de ikke visste om de ville komme seg ut derfra med livet i behold.

Publiserte en personlig tekst på sosiale medier

Politikollegaen som ble truffet av stenen slik at visiret på hjelmen sprakk, måtte sy et par sting i ansiktet.

– Han var heldig, for det kunne vært mye verre om steinen hadde truffet annerledes. Disse steinene som de kaster, de veier flere kilo.



Rett til å demonstrere

Opptøyer, skadede politifolk, steinkasting og brennende biler er ikke nok til å stoppe en svensk-danske fra å kunne brenne koranen gjentatte ganger.

Enkelt sagt er det den grunnlovsbeskyttede demonstrasjonsfriheten, ytringsfriheten og forsamlingsfriheten som beskytter retten til å demonstrere i Sverige. Kun når politiet mener det er fare for at orden og sikkerhet ikke kan opprettholdes, kan en demonstrasjon stoppes. Men vold forårsaket av demonstranter, er vanligvis ikke nok til å nekte en markering, skriver Dagens Nyheter.