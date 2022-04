Ny statsminister i Pakistan - etter voldsomme protester

Det var massive demonstrasjoner da Imran Khan, en av Pakistans største cricket-stjerner, ble avsatt. Nå er Shehbaz Sharif valgt til ny statsminister i landet.

Shehbaz Sharif ble mandag valgt til ny statsminister i landet.

NTB

39 minutter siden

Shehbaz Sharif er som ventet valgt til ny statsminister i Pakistan etter at Imran Khan ble tvunget til å gå av i helgen. Han er broren til tidligere president Nawaz Sharif, som ble dømt til syv års fengsel for korrupsjon.

Sharif skal fungere som statminister frem til 2023.

Store demonstrasjoner

Den tidligere cricketstjernen Imran Khan ble tvunget til å gå av etter at han ble felt av et mistillitsforslag. Etter dette har det vært store demonstrasjoner i landet.

Khan har anklaget USA for å være involvert i en konspirasjon mot ham for å få ham avsatt. Noe amerikanerne avviser. Khan hevder USA har motarbeidet ham fordi han har ført en utenrikspolitikk som har vært til fordel for Kina og Russland. Da Russland begynte sin invasjon av Ukraina i februar, var Khan på besøk i Moskva. Der ble han avbildet sammen med Vladimir Putin.

Flere hundre tusen pakistanere demonstrerte søndag kveld i protest mot at han ble avsatt.

Boikott av avstemningen

Avstemningen i nasjonalforsamlingen fant sted mandag. Khans part, PTI, valgte å boikotte avstemningen. Sharif fikk 174 av 342 stemmer i parlamentet.

Etter at deres kandidaten fra PTI (Shah Mahmood Qureshi) trakk seg, var det klart at opposisjonens leder Shehbaz Sharif ble landets nye statminister. Mandag trakk en rekke representanter fra PTI seg fra nasjonalforsamlingen i protest.

Hvem er Sharif?

Sharif tilhører det sentrumsorienterte partiet Pakistans Muslimske Liga (PML-N). Nå tar han sikte på å danne regjering med støtte fra det mer venstreorienterte Pakistans folkeparti (PPP).

Den nye regjeringen blir nødt til å håndtere omfattende økonomiske utfordringer. Dette skapte også problemer for Khans regjering. Pakistan er blant annet rammet av økende inflasjon.

Shehbaz Sharif er bror til tidligere statsminister Nawaz Sharif. Han ble i 2018 dømt til syv års fengsel for korrupsjon. Det spekuleres på om han nå vil komme tilbake fra Storbritannia, der han lever i eksil.

Mistet allierte

Også i fjor ble Imran Khan forsøkt avsatt med et mistillitsforslag, men den gang vant han avstemningen med knapp margin.

I forkant av helgens avstemning hadde både koalisjonspartnere og medlemmer av Khans eget parti vendt seg mot ham. Han forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen og utløse nyvalg, men dette grepet ble erklært lovstridig av høyesterett.