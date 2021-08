Store skogbranner herjer i både Italia, Hellas og Tyrkia. Aske regner over den greske hovedstaden. Folk blir bedt om å holde seg innendørs.

Det regner aske over Athen, og røyklukten er gjennomtrengende.

– Lukk alle vinduer og ikke gå ut, er budet fra myndighetene mens store branner raser like nord for bykjernen. Flere tusen mennesker fra utkantområdene der det brenner, har flyktet til byen.

Vinden løyet imidlertid noe natt til lørdag, og det ga brannmannskapene en åpning til å få kontroll.

Flere land har sendt brannfolk

Flammer feide gjennom et boligområde på øya Evvia utenfor Athen natt til lørdag. Hundrevis av mennesker ble evakuert med ferge fra øya som ligger cirka 100 kilometer øst for hovedstaden. Det melder Reuters.

Bildet er fra landsbyen Limni på øya Evvia, rundt 160 kilometer nord for Athen. Beboerne her ble evakuert med ferge.

I Hellas er det hittil meldt om to omkomne i de enorme skogbrannene som startet i begynnelsen av denne uken.

Brannen på Mount Parnitha, som ligger rett nord for Athen, har ført til evakuering av tusenvis av mennesker siden torsdag.

Natt til lørdag spredte brannen seg til byen Thrakomakedones. Denne byen ligger drøyt 25 kilometer fra hovedstaden.

Et helikopter prøver å slukke brannen i et boligområde 25 kilometer nord for Athen.

Store skogbranner herjer også på Sparta på Peloponnes-halvøya på grunn av uvanlig høye temperaturer og kraftig vind.

Brannmannskaper har kommet fra Ukraina, Romania og Kypros for å hjelpe. Frankrike, Sveits, Sverige og Kroatia har sendt brannslukningsfly og helikoptre.

En brannmann i kamp mot flammer ved byen Thrakomakedones som ligger i utkanten av Athen.

Verste på flere tiår

Også nabolandet Tyrkia er utsatt for enorme skogbranner som har spredt seg til befolkede områder. Der har brannene herjet siden slutten av juli og har hittil kostet åtte menneskeliv.

Skogbrannene, som er beskrevet som de verste på flere tiår, har feid gjennom strender på sørkysten og rammet både lokalbefolkningen og turistene.

Landsbyboere har måttet evakuere sine hjem og husdyr, mens turister har måttet flykte fra kysthoteller. Antalya og Muğla, som allerede slet økonomisk på grunn av pandemien, er rammet enda en gang. Det skriver avisen Daily Sabah.

En frivillig prøver å slukke en skogbrann i Mugla-provinsen i Tyrkia. Landet er svært hardt rammet av skogbranner som har ført til at åtte personer har mistet livet hittil.

President Recep Tayyip Erdogan har kunngjort at regjeringen vil dekke husleie for dem som er rammet av brannen. Han har også sagt at de som er berørt, kan utsette å betale skatt. Mindre bedrifter vil bli tilbudt lån med null i rente.

Erdogan har tidligere i uken fått kritikk fordi landet ikke har hatt et godt nok beredskap for å takle brannene.

Skogbrannene har også spredt seg videre i Italia. I starten var det Sardinia og Sicilia som var hardest rammet. Nå er også regionen Abruzzo øst for Roma blitt rammet.

Sicilia i Italia har også vært rammet av kraftige branner som startet i slutten av juli.

Hittil er det meldt om to omkomne på grunn av branner i Italia. Tidligere i uken var det registrert over 800 skogbranner i landet.

Ifølge EU-analyser, som The Guardian henviser til, har årets brannsesong vært betydelig mer ødeleggende enn det som er vanlig.

Flere områder der brannene herjer, har hatt temperaturer på over 40 grader. I Athen er det meldt temperaturer på midten av 30-tallet og oppover hele neste uke. Samtidig er det varslet 40 grader i Sicilia i midten av neste uke.