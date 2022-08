En tredjedel av Pakistan ligger under vann: – Ødeleggelsene er helt utenfor ens fatteevne

Over 1100 døde i flom i Pakistan – en tredjedel av landet ligger under vann

Myndighetene i Pakistan har nå bekreftet 1.136 dødsfall i forbindelse med de voldsomme oversvømmelsene som har preget landet gjennom hele sommeren.

Folk forsøker å komme seg gjennom oversvømte gater i Hyderabad 24. august.

75 mennesker har mistet livet det siste døgnet, og landsbyer nord i Pakistan er fortsatt avskåret fra kontakt med omverdenen.

Over 33 millioner mennesker er berørt av årets monsunvær, og hver sjuende pakistaner har fått hjemmet helt eller delvis ødelagt, uttalte myndighetene lørdag.

En tredjedel av landet ligger helt eller delvis under vann, ifølge landets klimaendringsminister.

– Det å se ødeleggelsene på bakken er helt utenfor ens fatteevne. Når vi sender inn pumper spør de hvor de skal pumpe vannet. Det finnes ikke tørt land å pumpe det til, sier Pakistans klimaendringsminister Sherry Rehman.

Videoer i sosiale medier viser hvordan deler av byer blir skyllet bort av enorme vannmasser.

Flommen kommer samtidig som Europa, Kina og deler av USA og Afrika er rammet av historisk omfattende tørke. Enkelte steder er elvene tørket nesten helt ut.

Krevende å gi nødhjelp

Ifølge Røde Kors er nødhjelpsarbeidet i Pakistan svært vanskelig og ødeleggelsene enorme.

– Vi ser nesten jordskjelvlignende ødeleggelser. Rapporten vi får fra vårt regionkontor i Pakistan, er at situasjonen forverres for hver time, sier leder for humanitære behov i Røde Kors, Torben Bjørke-Henriksen.

Han sier de voldsomme flommene begrenser mulighetene for å få frem nødhjelp til de som trenger det mest.

– Veier og kjøretøy er ødelagt, og mange av de som trenger hjelp, er isolert, sier han.

– Vi frykter at det verste er i vente, da denne typen katastrofer kan bety at vannbårne sykdommer øker.

Mange hjemløse

Flomvannet har hittil ført til skader på over 94.000 hus og over 3.400 kilometer med veier, og det har etterlatt titusener av pakistanere hjemløse og strandet i avsidesliggende landsbyer.

En familie har flyttet inn i et telt på en liten jordflekk som ikke er oversvømt. Boligen deres er ødelagt av flomvannet.

Pakistan er nummer åtte på Global Climate Risk Index, en liste over landene som er mest sårbare for ekstremvær forårsaket av klimaendringene.

Korrupsjon, dårlig byplanlegging og brudd på lokale forskrifter betyr også at tusenvis av bygninger er blitt bygd i områder som er spesielt utsatt for sesongmessig flom. Det rammer spesielt Pakistans fattige befolkning.

Pakistan har erklært nødssituasjon som følge av årets flom og mobilisert militæret til å bidra i håndteringen av den pågående krisen.

2010 var imidlertid det verste flomåret som myndighetene har registrert. Da mistet flere enn 2.000 mennesker livet og nesten en femtedel av landet sto under vann.