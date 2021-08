Norge stenger ambassaden i Kabul. USA vil evakuere tusenvis daglig.

Regjeringen velger midlertidig å stenge og evakuere ambassaden i Kabul. USA holder ambassaden sin åpen, men forbereder seg på å hver dag kunne hente ut tusenvis av mennesker fra den afghanske hovedstaden.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide under fredagens pressemøte.

13. aug. 2021 16:17 Sist oppdatert nå nettopp

På grunn av den urolige sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har Norge nå bestemt seg for midlertidig å stenge ambassaden og evakuere de ansatte. Det opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Vi gjenåpner når situasjonen tilsier det, sier hun.

Norge følger dermed etter Danmark. Danske medier meldte fredag ettermiddag at danskene stenger sin ambassade.

– Det haster å gjøre dette i den forstand at vi ser at situasjonen forverrer seg raskt, og selv om ikke Kabul er under angrep, er det klart at det er en situasjon der Taliban rykker nærmere, sier hun.

Hun understreker at Utenriksdepartementet ikke ønsker å komme i en situasjon der det ikke klarer å evakuere sine ansatte.

Utenriksdepartementet har tidligere oppfordret alle norske sivilborgere om å forlate Afghanistan. Stengingen av ambassaden gjør at norske myndigheter nå ikke vil ha mulighet til å yte konsulær bistand til nordmenn i landet.

Vil evakuere tusenvis daglig

USA velger på sin side å holde ambassaden åpen.

Under en pressekonferanse fredag kveld sa admiral John Kirby fra Pentagon at de har planlegger å kunne «flytte tusenvis av mennesker ut av Kabul daglig».

Dette skjer bare timer etter at USA besluttet å sende 3000 soldater til Kabul, for å bistå med arbeidet. Pentagon opplyser at mesteparten av disse skal være på plass innen helgen er over.

Ambassaden ber nå de ansatte om å ødelegge sensitivt materiale som kan «bli misbrukt som propaganda», skriver CNN.

Dette inkluderer dokumenter, elektronikk og gjenstander med det amerikanske flagget eller logoer på.

En kilde forteller til CNN at Kabul kan bli omringet av Taliban innen en uke, og muligens innen de neste 72 timene.

Norges ambassade i Kabul i 2008.

Evakuerer også de lokalt ansatte

Normalt er det ni utsendte fra Norge i ambassaden. Men på grunn av sommerferie og fordi UD nå er midt i en såkalt rotasjonsperiode der noen reiser og nye kommer, er det færre til stede enn normalt.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide opplyser at Norge også vil evakuere lokalt ansatte ved ambassaden og deres familier. De vil få status som kvoteflyktninger.

– Vi tar ansvar for dem som jobber på ambassaden, sier Søreide.

Hun vil ikke si noe om hvordan folk skal fraktes ut. Det forklarer hun med sikkerhetshensyn.

Taliban har rykket frem raskere enn antatt

Taliban står nå bare 80 kilometer unna Kabul. På spørsmål om utenriksministeren sitter på informasjon om at Kabul snart faller, svarer hun slik:

– Det ligger ikke nødvendigvis en sånn vurdering bak. Situasjonen er uoversiktlig, og hva som skjer den neste tiden, er vanskelig å si nå-

Hun karakteriserer mulighetene for å få til en løsning i landet som «veldig krevende.»

Taliban har erobret 17 provinshovedsteder etter at Nato trakk ut styrkene sine. Nato vedtok i april at de allierte skulle ut i løpet av sommeren.

– Vi måtte forvente at dette ville bli et scenario, men det går raskere enn noen hadde forutsett, sier Eriksen om Talibans fremrykking.

Hun forklarte dette med at Taliban møter lite motstand, at noen overgir seg og andre slutter seg til dem.

– Det er vanskelig for sikkerhetsstyrkene å slå tilbake, sier hun.

På spørsmål om Norges innsats for å lære opp disse sikkerhetsstyrkene har vært forgjeves, svarer hun benektende.

– Opptreningen har vært god og gitt resultater, sier hun.

Fortsatt et feltsykehus i landet

Forsvaret har et feltsykehus på flyplassen i Kabul. Ifølge utenriksministeren gjøres det fortløpende vurderinger av sikkerheten rundt dette.

– Det er ikke noe pr. i dag som tilsier at sikkerheten ikke er ivaretatt, sier hun og legger til at de har både beredskaps- og evakueringsplaner.

Hastemøte i Storbritannia

Fredag evakuerte Sveits alle de resterende ansatte fra sitt konsulat i Kabul, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tyskland og Nederland evakuerer også sine ambassader.

Finland skal evakuere 130 afghanere. De har jobbet på ambassaden, for EU eller Nato, eller er i nær familie med disse. Ambassaden er foreløpig fortsatt åpen.

Fredag kveld skriver Ann Linde, Sveriges utenriksminister, på Twitter at Sverige begrenser sitt personell på ambassaden i Kabul. Hun skriver også at det kan bli aktuelt å evakuere ambassaden på kort varsel.

Boris Johnson, Storbritannias statsminister, innkalte fredag ettermiddag til et hastemøte for å diskutere situasjonen i Afghanistan. Det skriver BBC.

Torsdag kunngjorde Storbritannia at de sender 600 soldater for å bistå med å evakuere rundt 4.000 britene fra Afghanistan. Også rundt 3.100 afghanske tolker og ansatte på ambassaden, med familier, er blitt evakuert til Storbritannia.

Sir Laurie Bristow, Storbritannias ambassadør i Afghanistan, leder fortsatt en liten gruppe briter som har flyttet til et sikrere sted i Kabul. Det sa Storbritannias forsvarsdepartement til BBC torsdag.

USA sender 3.000 soldater til Kabul. Ambassaden er fortsatt i drift, men en betydelig andel av de ansatte er evakuert, ifølge Reuters.