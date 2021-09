Etter at storebror Jimmy ble drept, ville lillebror Joe Quinn ha hevn. Bildene fra angrepene 11. september 2001 gjorde ham rasende. Han var klar for å forsvare USA. Han var klar for krig. «Jeg trodde på alt presidenten sa. Hvorfor skulle jeg ikke det?» Så fikk han se krigens pris med egne øyne. Det skulle endre alt. Verden Terror Krigen mot terror har kostet enormt. Hva fikk USA igjen?

11. sep. 2021 07:10 Sist oppdatert nå nettopp

Joe kollapset på gulvet foran TV-en.

Michael slo løs på veggen til knokene var oppkuttet og blodige.

De to var på hvert sitt sted, men innså det samme: De kom antageligvis aldri til å se Jimmy igjen.

Den mellomste av de tre brødrene var på jobb i 104. etasje i det nordligste av de to Tvillingtårnene på morgenen 11. september 2001.

Han var en av flere hundre mennesker som ble fanget øverst i tårnet da fem terrorister styrtet et stort passasjerfly inn i bygningen noen etasjer under.

– Da jeg så tårnet kollapse, skjønte jeg at han ikke var her lenger, sier Joe Quinn.

Sinnet og hevnlysten kom først etter en stund. I begynnelsen var han mest frustrert – fra seg over at han ikke kunne hjelpe broren da han trengte det som mest.

Jimmy var astmatisk og hadde ekstrem høydeskrekk.

– Jeg ser for meg at han sliter med å puste i et rom fullt av røyk. At han ser ned på bakken og må ta valget mellom å hoppe eller brenne ihjel. Det er bilder som har forfulgt meg til i dag, sier Quinn.