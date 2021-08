Taliban: Kvinner skal ikke være ofre. De bør inn i regjering.

Taliban-soldater tok over presidentpalasset i Kabul etter at president Ashraf Ghani rømte landet søndag.

Afghanere frykter hva som vil skje med et nytt Taliban-styre. Nå pågår det politiske forhandlinger i Kabul, ifølge kilder.

17. aug. 2021 11:32 Sist oppdatert 10 minutter siden

På kort tid har Taliban gjenerobret Afghanistan. Det skjer etter at USA og landets allierte trekker seg ut etter 20 års krigføring. Den raske overtagelsen har tatt alle på sengen.

USA er blitt kraftig kritisert for at dette kunne skje og for den kaotiske evakueringen. Men president Joe Biden sier at han står fjellstøtt bak avgjørelsen om å trekke ut de amerikanske styrkene.

Det er få dager siden Taliban tok seg inn i presidentpalasset i Kabul, landets hovedstad. President Ashraf Ghani har forlatt landet.

Afghanistan skal erklæres et islamsk emirat

Nå er Taliban i samtaler med den afghanske regjeringen. Det skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP), som siterer anonyme kilder.

På den ene siden sitter et afghansk samordningsråd. Her er både tidligere president Hamid Karzai og leder for landets forsoningskomité, Abdullah Abdullah, representert.

På den andre siden sitter ledere for Taliban, blant dem Amir Khan Muttaqi. Han var utdanningsminister under Talibans forrige regjeringstid fra 1995 til 2001.

Afghanistans president Ashraf Ghani rømte fra landet da Taliban nærmet seg Kabul.

Det er ukjent hvor president Ghani befinner seg. Russlands ambassade i Kabul hevdet mandag at han forlot landet med fire biler og et helikopter fylt med kontanter, skriver Reuters.

Statsansatte i Afghanistan har fått amnesti, sier Taliban i en uttalelse tirsdag. De blir nå oppfordret til å gå på jobb igjen. Ved amnesti fritas du for tiltale eller straff.

TV-kanalen Tolo News har gjenopptatt sendinger med kvinnelige nyhetsankere. Det skriver nyhetssjef Miraqa Popal på Twitter tirsdag morgen.

Kvinner hadde få rettigheter under det forrige Taliban-styret. Her er to burkakledde kvinner i Afghanistan i 1996.

– Taliban kan i større grad diktere

Hva som kommer til å skje videre, er det ingen som vet.

Arne Strand er forsker ved Christian Michelsens institutt. Han har Afghanistan som fagfelt.

De som nå forhandler, har lang erfaring ved forhandlingsbordet, påpeker han.

– En del av delegasjonen møttes sist i Qatar. Forskjellen er at nå sitter Taliban med militær kontroll og kan i større grad diktere en løsning, sier Strand.

Også han er svært spent på hva som nå vil skje, og hvilket regime landet vil få. Det betyr mye for folk at det ikke er krigshandlinger nå, og at de slipper å frykte å dø i kryssild, sier han.

– At det ikke er direkte kamphandlinger, er positivt, samt at det blir ført forhandlinger. Men så må vi se hva som kommer ut av det, og hvordan Taliban opererer. Det blir ikke det demokratiet man sa skulle komme i 2001. Og det blir ikke Saudi-Arabia. Men kanskje noe imellom, sier Strand.

Taliban sier de vil gi kvinner makt

Talibans mål er imidlertid klart: Afghanistan skal erklæres som et islamsk emirat, som sist de styrte.

Folk frykter at praksisen fra Talibans forrige styringsperiode vil gjenopptas. Selv bedyrer bevegelsen å ha moderert seg til en vennligere utgave. Dette er det mange som ikke tror på.

– Den islamske emiraten ønsker ikke at kvinner skal være ofre. De bør inn i regjeringen i henhold til sharialovgivningen, sier Enamullah Samangani, medlem av Talibans kulturkomité til AP tirsdag.

Forrige styre la vekt på en bokstavtro tolkning av sharialoven. Kvinner fikk ikke jobbe utenfor hjemmet. Kvinner som ble mistenkt for utroskap, ble steinet. Underholdning ble forbudt. Tyver fikk hånden kuttet av seg. Folk ble henrettet offentlig.

– Jeg kan aldri tilgi presidenten

Nå dør afghanere i desperat flukt fra Taliban. Flere tusen brøt seg inn på flyplassen i Kabul i forsøk på å flykte mandag.

Videoer viser personer som klamrer seg til et amerikansk militærfly som tar av fra flyplassen, før de senere faller i døden.

Minst syv personer er bekreftet døde i kaoset. En død person er funnet i hjulbrønnen på et amerikansk fly som tok av fra Afghanistan mandag. Det skriver The Washington Post og Politico.

Et annet fly mandag fraktet med seg over 600 afghanere i flykt fra Taliban, skriver Defense One.

Én som nå får kraftig kritikk, er president Ashraf Ghani. Landets sentralbanksjef Ajmal Ahmady er nådeløs.

– Da presidentens avgang ble kunngjort, visste jeg at kaos ville bryte ut i løpet av minutter. Jeg kan aldri tilgi ham for å skape det uten en overgangsplan, skriver han på Twitter.

Etter et døgn med kaos på flyplassen er situasjonen nå roet seg. Evakueringsfly lander igjen.

Hundrevis av afghanere løper ved siden av et amerikansk militærfly som evakuerer fra Kabul i Afghanistan. Enkelte har klamret seg fast til skroget på flyet.

USA og Joe Biden kritiseres

Det var lenge planlagt at USA skulle trekke seg ut av Afghanistan. Innen 11. september skulle alle soldater være ute. Datoen markerer 20 år siden angrepene på World Trade Center.

President Joe Biden kritiseres nå for å ha undervurdert Taliban. At de skulle erobre alle de viktigste byene i Afghanistan på så kort tid var ikke det Biden så for seg.

Kritikken kommer nå fra både utlandet og politiske motstandere i USA. – Alle utenom presidenten så dette komme, sier Mitch McConnell. Han er republikanernes leder i Senatet.

Kinas utenriksminister Wang Yi går hardt ut mot USA, skriver Reuters. Han mener USAs måte å forlate landet på fikk svært negative konsekvenser.

Tidligere statsminister Helen Clark i New Zealand er også kritisk. At Taliban ble undervurdert, skyldes en enorm etterretningssvikt, mener hun. Clark var selv med på å sende tropper til Afghanistan i 2001.

Emmanuel Macron frykter terrorisme

Selv skylder Biden Talibans maktdemonstrasjon på Afghanistans politiske ledelse, som flyktet og forsvaret som ikke hadde viljen til å kjøpe.

President Emmanuel Macron beskriver afghanernes utfordringer som forferdelige. Maktovertagelsen kaller han rask og brutal. Videre kom han med en bekymringsmelding:

– Afghanistan må ikke bli et nytt tilholdssted for terrorisme slik landet en gang var, sa han.

Peter Dutton er forsvarsminister i Australia. Han gir Biden støtte for hans uttalelser tirsdag. Det skriver 7news i Australia.