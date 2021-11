Russisk diplomat funnet livløs på gaten. Det mystiske dødsfallet i Berlin vekker oppsikt.

En 35 år gammel diplomat skal ha falt ned på gaten, fra en av de øverste etasjene i den russiske ambassaden i Berlin. Omstendighetene rundt dødsfallet er uklare.

Inngangsporten til den russiske ambassaden, fra Unter den Linden i Berlin.

5. nov. 2021 23:03 Sist oppdatert nå nettopp

Han ble funnet død, liggende på fortauet utenfor ambassaden.

Tysk politi oppdaget den russiske diplomaten livløse kropp klokken 07.20, 19. oktober i år. Det ble gjort forsøk på gjenoppliving, uten hell.

Mannen falt trolig ned fra en av de øverste etasjene i det russiske ambassadebygget, skriver det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. Det er ikke klart om mannen var død, før han falt.

Dødsfallet ble ikke kjent før fredag. I mellomtiden skal liket være fraktet tilbake til Russland.

Funnet død på baksiden av bygget

Den russiske ambassaden i Berlin ligger midt i byen, og vender mot paradegaten Unter den Linden. Ambassaden er bygget i monumental stil, like etter andre verdenskrig.

Den døde diplomaten ble funnet på baksiden av bygget, som venter ut mot Behrenstrasse. Han ble 35 år gammel, og hadde vært registrert som russisk diplomat i Tyskland siden sommeren 2019. Den offisielle tittelen var andre ambassadesekretær.

Mye tyder likevel på at mannen hadde en annen jobb i tillegg. Der Spiegel skriver at tyske myndigheter mener mannen jobbet for den russiske etterretningstjenesten FSB. Det engelskspråklige gravenettstedet Bellingcat har også identifisert mannen. Ifølge Bellingcat er han en nær slektning av en høytstående russisk etterretningsoffiser.

Ble fraktet hjem

Liket til diplomaten ble ikke obdusert, ifølge Der Spiegel. Russisk UD skal ha motsatt seg det.

I tyske sikkerhetskretser omtales årsaken til dødsfallet som ukjent, skriver avisen. Nyhetsmagasinet skal også ha kilder på liket er fraktet tilbake til Russland.

«En tragisk ulykke», svarer den russiske ambassaden til tyske medier.

Ambassaden kan ikke si mer av «etiske grunner», heter det.

En fryktet organisasjon

Russiske etterretningstjenester har fått et svært dårlig rykte i vestlige land de siste årene.

Agenter fra Russland er anklaget for å stå bak flere svært profilerte attentater.

Sommeren 2019 ble en mann skutt, midt på dagen i parken Tiergarten i Berlin. Tysk politi mener russiske agenter sto bak.

Mannen het Zelimkhan Khangosjvili, og var tidligere offiser i den georgiske hæren. Han hadde blant annet deltatt i krigen mellom Russland og Georgia i 2008. Russiske myndigheter mente Khangosjvili var terrorist.

4. mars 2018 ble den tidligere russiske etterretningsagenten Sergej Skripal forsøkt drept i sitt hjem i Storbritannia. I 2006 ble han dømt for spionasje til fordel for Storbritannia, i en domstol i Moskva. Skripal ble utlevert sammen med tre andre i en byttehandel i 2010. Åtte år senere ble han likevel utsatt for et attentatforsøk, med nervegiften Novitsjok. Både Sergej Skripal og datteren Julia ble forgiftet, men overlevde. En britisk kvinne døde senere, etter å ha blitt utsatt for giften.

Britiske myndigheter anklaget Russland for å stå bak attentatforsøket.

Sommeren 2020 ble den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj forgiftet. Han ble akutt syk under en flytur fra Sibir til Moskva, men overlevde. Navalnyj ble også forgiftet med nervegiften Novitsjok. Han mener selv det var FSB som sto bak.